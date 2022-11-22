Про це передає Axios.

Після того, як підозрюваний відкрив вогонь по відвідувачах клубу, його затримали щонайменше двоє чоловіків. У нього вихопили вогнепальну зброю, вдарили його нею по голові й притисли до підлоги. Поліція, яка прибула на місце події, доправила підозрюваного під вартою в місцеву лікарню.

Зловмисником виявився 22-річний Андерсон Лі Олдріч, який 2021 року мав справу з правоохоронцями після того, як погрожував своїй матері саморобною бомбою, зброєю та боєприпасами, проте тоді притягнутий до відповідальності не був.

Хлопцю висунуто звинувачення в убивствах та злочинах на ґрунті ненависті. Проте мотив його дій залишається невідомим.

У США в нічному ЛГБТ-клубі у Колорадо-Спрінгс чоловік відкрив стрілянину ввечері 19 листопада, внаслідок чого 5 людей загинуло, а 25 зазнали поранень.

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