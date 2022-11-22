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Стрілянина в ЛГБТ-клубі США: поліція назвала підозрюваного у вбивстві відвідувачів

22 листопада, 2022 вiвторок
06:28
Світ Поліція США - ілюстрація

Правоохоронці назвали ім'я підозрюваного у вчиненні стрілянини в американському нічному ЛГБТ-клубі в Колорадо-Спрінгс, яка призвела до загибелі п'ятьох людей, ще близько двох десятків тоді отримали поранення

Про це передає Axios

Після того, як підозрюваний відкрив вогонь по відвідувачах клубу, його затримали щонайменше двоє чоловіків. У нього вихопили вогнепальну зброю, вдарили його нею по голові й притисли до підлоги. Поліція, яка прибула на місце події, доправила підозрюваного під вартою в місцеву лікарню.

Зловмисником виявився 22-річний Андерсон Лі Олдріч, який 2021 року мав справу з правоохоронцями після того, як погрожував своїй матері саморобною бомбою, зброєю та боєприпасами, проте тоді притягнутий до відповідальності не був.

Хлопцю висунуто звинувачення в убивствах та злочинах на ґрунті ненависті. Проте мотив його дій залишається невідомим. 

  • У США в нічному ЛГБТ-клубі у Колорадо-Спрінгс чоловік відкрив стрілянину ввечері 19 листопада, внаслідок чого 5 людей загинуло, а 25 зазнали поранень.

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Кримінал
США
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