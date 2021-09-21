Стрілянина в університеті російської Пермі: батько вбивці виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько студента Пермського держуніверситету Тимура Бекмансурова, який 20 вересня ввірвався до свого навчального закладу з рушницею та вбив шістьох і поранив 28 людей, виявився професійним найманцем, який воював у тому числі на Донбасі та у Сирії
Про це розповів сусід Бекмансурових, попросивши не називати його ім'я, передає російське видання Znak.com.
"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - сказав співрозмовник видання.
За словами чоловіка, Тимур з дитинства бачив зброю.
"Кілька батьківських "стволів" у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", - сказав чоловік.
Сусід Бекмансурових додав, що 38 тис. рублів на рушницю, з якою юнак прийшов убивати, йому дали батьки.
"Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрелювати її", - додав чоловік.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пермському державному університеті 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину, вбивши і поранивши людей. Молодика затримали силовики.
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