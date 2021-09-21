Стрілянина в університеті російської Пермі: батько вбивці виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ

Про це розповів сусід Бекмансурових, попросивши не називати його ім'я, передає російське видання Znak.com.



"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - сказав співрозмовник видання.



За словами чоловіка, Тимур з дитинства бачив зброю.



"Кілька батьківських "стволів" у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", - сказав чоловік.



Сусід Бекмансурових додав, що 38 тис. рублів на рушницю, з якою юнак прийшов убивати, йому дали батьки.



"Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрелювати її", - додав чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пермському державному університеті 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину, вбивши і поранивши людей. Молодика затримали силовики.