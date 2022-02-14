Стріляв із рогатки: у Києві затримали чоловіка, який пошкодив вікна Офісу президента

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Як відомо, сьогодні, 14 лютого, співробітники поліції спільно зі співробітниками Управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента на вулиці Банковій. В результаті було пошкоджено шибки двох вікон.



"Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку.

На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.



За результатами перевірки діям чоловіка буде надано правову кваліфікацію.

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