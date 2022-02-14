Стріляв із рогатки: у Києві затримали чоловіка, який пошкодив вікна Офісу президента
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив вікна будівлі Офісу президента металевими кульками
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Як відомо, сьогодні, 14 лютого, співробітники поліції спільно зі співробітниками Управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента на вулиці Банковій. В результаті було пошкоджено шибки двох вікон.
"Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку.
На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
За результатами перевірки діям чоловіка буде надано правову кваліфікацію.
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