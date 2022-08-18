Суд арештував об'єкти та акції однієї з найбільших мереж АЗС, яка пов’язана з РФ

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

"За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, бенефіціари та службові особи двох компаній, які займаються продажем паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

"Службові особи підприємств, упродовж 2015 - 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень", - повідомили у БЕБ.

Також співробітники БЕБ з’ясували, що дивіденди виплачувались на користь компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Таким чином було легалізовано понад 1 млрд гривень.

Бюро економічної безпеки не розголошує назву мережі. За даними джерел "Економічної правди", мова йде про АЗС Amic Energy, що до 2015 року належала російському "Лукойлу".

За підсумками обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, витяги за рахунками, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочали за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

У лютому 2017 року "Лукойл" закрив операцію з продажу свого останнього активу в Україні - заводу "Карпатнафтохім".

У липні 2021 року РНБО на 3 роки продовжила санкції проти російських компаній "Роснєфть", "Лукойл" і деяких "дочок" монополіста "Газпром", запроваджені у травні 2018 року.

У травні 2022 року колишнього топменеджера компанії "Лукойл" знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb