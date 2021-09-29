Суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тис. грн
Вищий антикорупційний суд наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення у розмірі 4540 грн
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
"Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про накладення грошового стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва. Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткових мінімуми", - йдеться у повідомленні.
У суді повідомили, що підозрюваний має право подати клопотання про скасування ухвали.
За данними видання Слово і Діло, причина штрафу - постійні неявки Вовка до ВАКС, де слухаються два клопотання про відсторонення його від посади, а також застосування запобіжного заходу
- Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
- 18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.
- ВАКС уже 6 разів приймав рішення про примусовий привід Вовка до суду.
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