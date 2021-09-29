Суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про накладення грошового стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва. Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткових мінімуми", - йдеться у повідомленні.

У суді повідомили, що підозрюваний має право подати клопотання про скасування ухвали.



За данними видання Слово і Діло, причина штрафу - постійні неявки Вовка до ВАКС, де слухаються два клопотання про відсторонення його від посади, а також застосування запобіжного заходу



Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

ВАКС уже 6 разів приймав рішення про примусовий привід Вовка до суду.