Суд поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Експерший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на роботі
Про це пресслужба Окружного адміністративного суду повідомила у відповіді на запит РБК-Україна.
У суді зазначили, що справу було відкрито ще в листопаді 2019 року. Але провадження було зупинено до винесення вердикту Верховного Суду, який паралельно розглядав законність указу Петра Порошенка про його звільнення Семочка.
На початку цього року ВС визнав указ незаконним, так як Семочко був на лікарняному. У травні ОАСК відновив розгляд та 11 серпня суд повністю задовольнив Семочка.
ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР.
"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що указ видано за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам законодавства", - сказано у відповіді.
- Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував указ президента Петра Порошенка про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка
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