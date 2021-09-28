Суд у смартфоні: в Україні презентували застосунок "єСуд"
В Україні 28 вересня презентували мобільний застосунок "єСуд"
Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації.
Як зазначається, застосунок вже доступний для користувачів Android й iOS.
"Мобільний застосунок “єСуд” дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон", - йдеться в повідомленні.
Так, розробка має спростити доступ до правосуддя для всіх громадян України.
Застосунок дозволяє:
- отримувати повідомлення у застосунку щодо зміни стану справи, або ж надходження нових документів;
- переглядати справи, документи й провадження, які суд надіслав до особистого кабінету користувача застосунку;
- переглядати заяви, клопотання й інші документи, які користувач "єСуду" створив в особистому кабінету застосунку;
- переглядати довіреності й ордери, які знаходяться в особистому кабінеті, або ж які видав користувач.
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