Суд у смартфоні: в Україні презентували застосунок "єСуд"

Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації.

Як зазначається, застосунок вже доступний для користувачів Android й iOS.

"Мобільний застосунок “єСуд” дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон", - йдеться в повідомленні.

Так, розробка має спростити доступ до правосуддя для всіх громадян України.

Застосунок дозволяє:

отримувати повідомлення у застосунку щодо зміни стану справи, або ж надходження нових документів;

переглядати справи, документи й провадження, які суд надіслав до особистого кабінету користувача застосунку;

переглядати заяви, клопотання й інші документи, які користувач "єСуду" створив в особистому кабінету застосунку;

переглядати довіреності й ордери, які знаходяться в особистому кабінеті, або ж які видав користувач.

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