Суд звільнив "тітушку" Крисіна від відповідальності за трьома статтями ККУ

Про це інформує “Адвокатська дорадча група”.

“Дарницький суд Києва 26 липня 2021 року звільнив Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями обвинувачення за спливом строків давності. Залишилось лише обвинувачення за ст. 127 КК — катування”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мова йде про статті 296 (хуліганство вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб) ККУ. Активісти пояснили, що саме за цими статтями Крисіна звільнили від відповідальності.

Крисін вже засуджений у справі вбивства “тітушками” журналіста Веремія до 5 років позбавлення волі.