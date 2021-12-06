Суддя несправедливо зафіксував нокаут: український боксер Хижняк вважає, що рефері відібрав у нього золоту медаль Олімпіади-2020
Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк вважає, що рефері несправедливо зафіксував нокаут у його поєдинку у фіналі Ігор у Токіо
Про це повідомляє НОК України.
За словами Хижняка, він опинився у нокдауні, а не нокауті, і був готовий битись далі.
"Виходячи на фінал Олімпіади-2020, я почувався дуже добре. Я вигравав перший і другий та навіть третій раунд. У третій 3-хвилинці я пропустив удар і вирушив у нокдаун. Суддя зарахував це за нокаут. Не було ні відліку, ні, на мою думку, справедливих дій рефері. Коли він відправляє одного боксера у кут, іншому відлічує. Я вважаю, що у фіналі Олімпіади не можна так закінчувати поєдинки", – сказав боксер.
Олександр Хижняк на Олімпіаді-2020 був фаворитом у категорії до 75 кг, проте сенсаційно програв у фіналі Еберту Соузі з Бразилії, пропустивши нокаутуючий удар у третьому раунді.
- 30 вересня срібний медаліст Олімпіади у Токіо Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером світу 2021 року.
- Нагадаємо, 9 листопада головний тренер збірної України Леонід Лоївський заявив, що Олександр Хижняк повернеться на ринг навесні 2022 року.
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