Судовий контроль: конкурсант року і суддя-берегиня п’яниць

Сьогодні розповімо вам про суддю Олену Кружиліну. Вона працює у Харківському апеляційному суді, брала участь в цьогорічному конкурсі до Вищої ради правосуддя і дуже співчуває п’яницям. За часів своєї суддівської кар’єри Кружиліна допомогла уникнути покарання, щонайменше, 19-и водіям, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.

Здебільшого суддя просто передає водіїв на поруки і закриває справу, - розповіла нашим журналістам експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:

“Вона ухвалила чимало рішень, якими скасувала рішення судів першої інстанції про притягнення до відповідальності водіїв, які сідають п‘яними за кермо і скоюють, власне, ДТП. Якшо суди першої інстанції, наприклад, позбавляли водійських прав, то Кружиліна дуже часто такі рішення скасовувала, застосовувала такі дуже м’які покарання, як передача на поруки трудового колективу”.

Олена Кружиліна настільки звикла до цієї практики, що нічого особливого навіть не вигадувала. В одній зі справ передала п’яного водія на поруки колективу, який він сам і очолює. В іншій – не позбавила водія посвідчення, бо, начебто, порушнику потрібне авто для виконання роботи.

Олені Кружиліній теж потрібне авто. Та не просте. У 2020-му році вона придбала Мазду CX-5 2019-го року випуску за майже 1 мільйон гривень. Зрештою, згідно з декларацією судді, і члени її родни у коштовних покупках теж собі не відмовляють. У вересні 2020-го року син Кружиліної купив три земельні ділянки в Балаклійському районі Харківської області загальною площею майже 3 тис. кв.м, за понад 60 тис. грн.

Кружиліна серед своїх заощаджень вказувала 280 тис. грн, 25 тис. євро та 32 тис. доларів готівкою. Має дві квартири в Харкові, куплені в 1995-му і 2018-му роках. Втім їхню вартість суддя не вказала.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила, що суддя Олена Кружиліна порушила законодавство під час розгляду справи. Її ледь не звільнили за порушення присяги, - продовжує Галина Чижик:

“Через те, що вони змінили рішення суду першої інстанції у справі про ДТП, там йшлося про відшкодування шкоди, заподіяної в ДТП і вони істотно зменшили суму відшкодування. Згодом Верховний суд скасував таке рішення, вказавши на дуже істотні порушення, які були допущені суддями Апеляційного суду. На підставі цього Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала звільнити суддю Кружиліну, але ВРП відмовилась це робити”.

Ця історія відбулась у 2012-му році. На той час вся судова система контролювалась Адміністрацією тоді ще президента Януковича. Так званим “сірим кардиналом” був заступник глави Aндрiй Пopтнoв. Він фактично керував Вищою радою правосуддя. Так, не давши згоду на звільнення Кружиліної, він міг взяти її під свій контроль, забезпечивши необхідні рішення у потрібний момент, - зазначають у Центрі протидії корупції:

“Суддя, якого мають звільнити, але якого не звільняють, і який завдячує цим, наприклад, Пopтнoвy чи його посіпакам, він опиняється на гачку. І далі вже має виконувати вказівки, тому що розуміє: якщо ні - то його в будь-який момент можуть звільнити. Це дуже поширена історія”.

Саме для унеможливлення таких історій в майбутньому Україна реформує, а місцями і повністю перезапускає судову систему. Оновлюється склад Вищої ради правосуддя, яка відповідає за чесність і прозорість всього суддівського корпусу, незалежність та професійність суддів і прокурорів. Через три роки паузи фактично з нуля створюється Вища кваліфікаційна комісія суддів. Цей орган формує суддівський корпус, переводить суддів з одного суду до іншого, а також проводить кваліфікаційні оцінювання та вносить до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення на посаду судді.

Члени цих судових органів мають бути незалежними, неупередженими, непідкупними, дотримуватися етичних норм та демонструвати бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті. Законність джерел походження не повинна викликати сумніви, а спосіб життя - відповідати статусу.

Конкурс до ВРП нещодавно завершився. Конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії поки триває. Втім, як ми вже встигли побачити, далеко не всі претенденти можуть об’єктивно оцінити себе на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики і вчасно зупинитись.

Ми вже розповідали про одного з кандидатів до Вищої ради правосуддя - суддю Вінницького окружного адміністративного суду – Олександра Вільчинського. Він має шалені статки, які складно пояснити, та чимало плям на суддівській кар’єрі. Та яким було наше здивування, коли його ж ми побачили і у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Можна лише позаздрити цій самовпевненості. Тож давайте детальніше - чому Олександру Вільчинському не місце у вищих органах суддівської влади.

Олександр Вільчинський очолював Вінницький окружний адміністративний суд з 2015-го року три терміни поспіль. Це порушує законодавство щодо строку обіймання адміністративної посади, яким передбачено - займати крісло голови суду можна не більше, ніж два терміни. Втім, Олександр Вільчинський добре володіє хитрощами маневрування. Експерт фундації DEJURE Степан Берко пояснює, як вдалося обійти закон:

“На жаль, багато суддів використовують різні інструменти для того, щоб якось виправдати своє перебування на цих посадах. Зокрема, наприклад, достроково йдуть з цієї посади, а потім стверджують, що строк вони не добули, тому можуть ще раз обіймати. І з паном Вільчинським, ситуація така сама”.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 22-го лютого Вільчинський пише заяву на дострокове припинення повноважень голови суду та йде у відпустку на цілий місяць. Ба більше - встигає виїхати за кордон, - продовжує Степан Берко:

“Такі факти точно ставлять питання для стороннього спостерігача - як це голова суду дає собі відпустку більш, ніж на місяць, дивним чином початок цієї відпустки збігається з датою повномасштабного вторгнення і цей суддя виїжджає за кордон”.

Ми не знаємо, чи має Олександр Вільчинський плани знову сісти у крісло голови Вінницького окружного адміністративного суду, але питань до нього і без того багато.

Мешкає Вільчинський в розкішному маєтку матері площею понад 630 кв.м у передмісті Вінниці. Місцеві називають цей район “Царським селом” - тут оселилося чимало представників вінницької еліти. Загалом у родини Олександра Вільчинського нерухомості чимало. Щоправда, живе він все одно з мамою.

У 2017-му році дружина судді придбала квартиру у центрі Києва - в елітному Печерському районі. Помешкання в цьому будинку коштує - від 5 мільйонів гривень. Вільчинський стверджує - дружина купила нерухомість щонайменше втричі дешевше.

У 2018-му році дружина Вільчинського отримала у подарунок земельну ділянку у смт Літин. А у 2021-му році задекларувала там цілий готельно-ресторанний комплекс “Двір Літинський” площею майже 2 тис. кв.м. На Букінгу забронювати цей готель можна було ще у 2019-му, але в деклараціях і за 19-й, і за 20-й роки Олександр Вільчинський “забував” його вказати.

У 2019-му дружина Вільчинського також придбала земельні ділянки в елітному селі Козин під Києвом площею 2 тисячі квадратних метрів усього за 590 тисяч гривень. І це - щонайменше в 7 разів нижче за ринкову вартість землі в цьому районі.

Сусідню ділянку придбала їхня 23- річна донька, - розповів нам Степан Берко:

“Жодної інформації про якісь її офіційні доходи, якими можна було б пояснити придбання досить коштовної земельної ділянки в такому населеному пункті немає”.

Між тим, пенсіонерка-мама Олександра Вільчинського окрім величезного маєтку, де мешкає сам суддя, має ще один - менший - на 245 кв.м, комплекс придорожнього обслуговування на понад 530 кв.м. та дві спадкові земельні ділянки. А також, за даними наших колег з видання Просуд, станом на 2019-й рік - справжній автопарк з 5 автівок. Одну - Mercedes-Benz S класу - подарувала вже згадуваній нами онучці Ганні Вільчинській.

А от сам колишній голова Вінницького окружного адміністративного суду Олександр Вільчинський, згідно з деклараціями за попередні роки, не має нічого, крім авто та мотоциклу. Хоча ні, має дещо ще - добрих друзів. От, наприклад, друг судді - скандальний заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов. Разом із головою Павлом Вовком він підозрюється у кримінальній справі про захоплення влади. Наші колеги зі Слідство.інфо зафільмували, як кілька років тому Олександр Вільчинський прийшов вітати Аблова з днем народження. Святкував у компанії члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Бутенка.

Трохи пізніше під час кваліфікаційного оцінювання Олександра Вільчинського Бутенко буде головою комісії. Яка, звісно ж - визнає голову Вінницького окружного адміністративного суду доброчесним і відповідним займаній посаді. Попри безліч фактів біографії Вільчинського, які цьому суперечать, попри оцінки експертів та висновки Громадської ради доброчесності, - стверджують у фундації DEJURE:

“Він не мав бути підтверджений, як такий, що може здійснювати правосуддя, але, на жаль, ВККС цей висновок не врахувала. До складу палати, яка розглядала це рішення, входив пан Бутенко, якого, вочевидь, пан Вільчинський знає, тому що вони разом відвідували день народження одного одіозного судді - Аблова. Під час самого інтерв’ю пан Вільчинський жодним чином не заявляв про те, що в нього якийсь конфлікт інтересів з одним із членів цієї колегії. І, власне, ця колегія визнала пана Вільчинського таким, що відповідає вимогам доброчесності”.

Тепер суддя Олександр Вільчинський хоче бути членом і Вищої ради правосуддя, і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Куди візьмуть. До речі, для участі у конкурсі до останньої, кандидати мають надати рекомендації. Вільчинський отримав дуже надійні. Від Зеновія Холоднюка, колишнього голови Державної судової адміністрації України, фігуранта кримінальної справи, - повідомив Степан Берко:

“Зокрема, він фігурує у плівках Вовка. Якщо вірити цим плівкам і слідству, пан Холоднюк практично призначав лояльних до судді Вовка осіб до ВККС в обмін на те, що суддя Вовк у своєму ОАСКу блокуватиме рішення, які стосуються пана Холоднюка”.

Ми сподіваємось, Конкурсна комісія з добру членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України врахує всі згадані нами факти біографії Олександра Вільчинського та винесе щодо нього справедливе рішення.