Головна English Львів
ua ru en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна ШУСТРОВА LIVE Судовий контроль: конкурсант року і суддя-берегиня п’яниць
Ексклюзив

Судовий контроль: конкурсант року і суддя-берегиня п’яниць

Тетяна Шустрова
4 листопада, 2022 п'ятниця
11:03
ШУСТРОВА LIVE

Судова реформа в Україні - у самому розпалі. І поки триває процес очищення системи від недоброчесних представників - черга до суддівського корпусу ще не дійшла. Судді з далекими від бездоганних біографіями продовжують виносити рішення іменем України

Сьогодні розповімо вам про суддю Олену Кружиліну. Вона працює у Харківському апеляційному суді, брала участь в цьогорічному конкурсі до Вищої ради правосуддя і дуже співчуває п’яницям. За часів своєї суддівської кар’єри Кружиліна допомогла уникнути покарання, щонайменше, 19-и водіям, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.

Здебільшого суддя просто передає водіїв на поруки і закриває справу, - розповіла нашим журналістам експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:

“Вона ухвалила чимало рішень, якими скасувала рішення судів першої інстанції про притягнення до відповідальності водіїв, які сідають п‘яними за кермо і скоюють, власне, ДТП. Якшо суди першої інстанції, наприклад, позбавляли водійських прав, то Кружиліна дуже часто такі рішення скасовувала, застосовувала такі дуже м’які покарання, як передача на поруки трудового колективу”.

Олена Кружиліна настільки звикла до цієї практики, що нічого особливого навіть не вигадувала. В одній зі справ передала п’яного водія на поруки колективу, який він сам і очолює. В іншій – не позбавила водія посвідчення, бо, начебто, порушнику потрібне авто для виконання роботи.

Олені Кружиліній теж потрібне авто. Та не просте. У 2020-му році вона придбала Мазду CX-5  2019-го року випуску за майже 1 мільйон гривень. Зрештою, згідно з декларацією судді, і члени її родни у коштовних покупках теж собі не відмовляють. У вересні 2020-го року син Кружиліної купив три земельні ділянки в Балаклійському районі Харківської області загальною площею майже 3 тис. кв.м, за понад 60 тис. грн.

Кружиліна серед своїх заощаджень вказувала 280 тис. грн, 25 тис. євро та 32 тис. доларів готівкою. Має дві квартири в Харкові, куплені в 1995-му і 2018-му роках. Втім їхню вартість суддя не вказала.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила, що суддя Олена Кружиліна порушила законодавство під час розгляду справи. Її ледь не звільнили за порушення присяги, - продовжує Галина Чижик:

“Через те, що вони змінили рішення суду першої інстанції у справі про ДТП, там йшлося про відшкодування шкоди, заподіяної в ДТП і вони істотно зменшили суму відшкодування. Згодом Верховний суд скасував таке рішення, вказавши на дуже істотні порушення, які були допущені суддями Апеляційного суду. На підставі цього Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала звільнити суддю Кружиліну, але ВРП відмовилась це робити”.

Ця історія відбулась у 2012-му році. На той час вся судова система контролювалась Адміністрацією тоді ще президента Януковича. Так званим “сірим кардиналом” був заступник глави Aндрiй Пopтнoв. Він фактично керував Вищою радою правосуддя. Так, не давши згоду на звільнення Кружиліної, він міг взяти її під свій контроль, забезпечивши необхідні рішення у потрібний момент, - зазначають у Центрі протидії корупції:

“Суддя, якого мають звільнити, але якого не звільняють, і який завдячує цим, наприклад, Пopтнoвy чи його посіпакам, він опиняється на гачку. І далі вже має виконувати вказівки, тому що розуміє: якщо ні - то його в будь-який момент можуть звільнити. Це дуже поширена історія”.

Саме для унеможливлення таких історій в майбутньому Україна реформує, а місцями і повністю перезапускає судову систему. Оновлюється склад Вищої ради правосуддя, яка відповідає за чесність і прозорість всього суддівського корпусу, незалежність та професійність суддів і прокурорів. Через три роки паузи фактично з нуля створюється Вища кваліфікаційна комісія суддів. Цей орган формує суддівський корпус, переводить суддів з одного суду до іншого, а також проводить кваліфікаційні оцінювання та вносить до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення на посаду судді.

Члени цих судових органів мають бути незалежними, неупередженими, непідкупними, дотримуватися етичних норм та демонструвати бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті. Законність джерел походження не повинна викликати сумніви, а спосіб життя - відповідати статусу.

Конкурс до ВРП нещодавно завершився. Конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії поки триває. Втім, як ми вже встигли побачити, далеко не всі претенденти можуть об’єктивно оцінити себе на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики і вчасно зупинитись.

Ми вже розповідали про одного з кандидатів до Вищої ради правосуддя - суддю Вінницького окружного адміністративного суду – Олександра Вільчинського. Він має шалені статки, які складно пояснити, та чимало плям на суддівській кар’єрі. Та яким було наше здивування, коли його ж ми побачили і у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Можна лише позаздрити цій самовпевненості. Тож давайте детальніше - чому Олександру Вільчинському не місце у вищих органах суддівської влади.

Олександр Вільчинський очолював Вінницький окружний адміністративний суд з 2015-го року три терміни поспіль. Це порушує законодавство щодо строку обіймання адміністративної посади, яким передбачено - займати крісло голови суду можна не більше, ніж два терміни. Втім, Олександр Вільчинський добре володіє хитрощами маневрування. Експерт фундації DEJURE Степан Берко пояснює, як вдалося обійти закон:

“На жаль, багато суддів використовують різні інструменти для того, щоб якось виправдати своє перебування на цих посадах. Зокрема, наприклад, достроково йдуть з цієї посади, а потім стверджують, що строк вони не добули, тому можуть ще раз обіймати. І з паном Вільчинським, ситуація така сама”.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 22-го лютого Вільчинський пише заяву на дострокове припинення повноважень голови суду та йде у відпустку на цілий місяць. Ба більше - встигає виїхати за кордон, - продовжує Степан Берко:

“Такі факти точно ставлять питання для стороннього спостерігача - як це голова суду дає собі відпустку більш, ніж на місяць, дивним чином початок цієї відпустки збігається з датою повномасштабного вторгнення і цей суддя виїжджає за кордон”.

Ми не знаємо, чи має Олександр Вільчинський плани знову сісти у крісло голови Вінницького окружного адміністративного суду, але питань до нього і без того багато.

Мешкає Вільчинський в розкішному маєтку матері площею понад  630 кв.м у передмісті Вінниці. Місцеві називають цей район  “Царським селом” - тут оселилося чимало представників вінницької еліти. Загалом у родини Олександра Вільчинського нерухомості чимало. Щоправда, живе він все одно з мамою.

У 2017-му році дружина судді придбала квартиру у центрі Києва - в елітному Печерському районі. Помешкання  в цьому будинку коштує - від 5 мільйонів гривень. Вільчинський стверджує - дружина купила нерухомість щонайменше втричі дешевше.

У 2018-му році дружина Вільчинського отримала у подарунок земельну ділянку у смт Літин. А у 2021-му році задекларувала там цілий готельно-ресторанний комплекс “Двір Літинський” площею майже 2 тис. кв.м. На Букінгу забронювати цей готель можна було ще у 2019-му, але в деклараціях і за 19-й, і за 20-й роки Олександр Вільчинський “забував” його вказати.

У 2019-му дружина Вільчинського також придбала земельні ділянки в елітному селі Козин під Києвом площею 2 тисячі квадратних метрів усього за 590 тисяч гривень. І це - щонайменше в 7 разів нижче за ринкову вартість землі в цьому районі.

Сусідню ділянку придбала їхня 23- річна донька, - розповів нам Степан Берко:

“Жодної інформації про якісь її офіційні доходи, якими можна було б пояснити придбання досить коштовної земельної ділянки  в такому населеному пункті немає”.

Між тим, пенсіонерка-мама Олександра Вільчинського окрім величезного маєтку, де мешкає сам суддя, має ще один - менший - на 245 кв.м, комплекс придорожнього обслуговування на понад 530 кв.м. та дві спадкові земельні ділянки. А також, за даними наших колег з видання Просуд, станом на 2019-й рік  - справжній автопарк з 5 автівок. Одну - Mercedes-Benz S класу - подарувала вже згадуваній нами онучці Ганні Вільчинській.

А от сам колишній голова Вінницького окружного адміністративного суду Олександр Вільчинський, згідно з деклараціями за попередні роки, не має нічого, крім авто та мотоциклу. Хоча ні, має дещо ще - добрих друзів. От, наприклад, друг судді - скандальний заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов. Разом із головою Павлом Вовком він підозрюється у кримінальній справі про захоплення влади. Наші колеги зі Слідство.інфо зафільмували, як кілька років тому Олександр Вільчинський прийшов вітати Аблова з днем народження. Святкував у компанії члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Бутенка.

Трохи пізніше під час кваліфікаційного оцінювання Олександра Вільчинського Бутенко буде головою комісії. Яка, звісно ж - визнає голову Вінницького окружного адміністративного суду доброчесним і відповідним займаній посаді. Попри безліч фактів біографії Вільчинського, які цьому суперечать, попри оцінки експертів та висновки Громадської ради доброчесності, - стверджують у фундації DEJURE:

“Він не мав бути підтверджений, як такий, що може здійснювати правосуддя, але, на жаль, ВККС цей висновок не врахувала. До складу палати, яка розглядала це рішення, входив пан Бутенко, якого, вочевидь, пан Вільчинський знає, тому що вони разом відвідували день народження одного одіозного судді - Аблова. Під час самого інтерв’ю пан Вільчинський жодним чином не заявляв про те, що в нього якийсь конфлікт інтересів з одним із членів цієї колегії. І, власне, ця колегія визнала пана Вільчинського таким, що відповідає вимогам доброчесності”.

Тепер суддя Олександр Вільчинський хоче бути членом і Вищої ради правосуддя, і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Куди візьмуть. До речі, для участі у конкурсі до останньої, кандидати мають надати рекомендації. Вільчинський отримав дуже надійні. Від Зеновія Холоднюка, колишнього голови  Державної судової адміністрації України, фігуранта кримінальної справи, - повідомив Степан Берко:

“Зокрема, він фігурує у плівках Вовка. Якщо вірити цим плівкам і слідству, пан Холоднюк практично призначав лояльних до судді Вовка осіб до ВККС в обмін на те, що суддя Вовк у своєму ОАСКу блокуватиме рішення, які стосуються пана Холоднюка”.

Ми сподіваємось, Конкурсна комісія з добру членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України врахує всі згадані нами факти біографії Олександра Вільчинського та винесе щодо нього справедливе рішення.

Статті
Новини
Суспільство
політика
Харків
Верховний суд
Вінниця
Воєнний стан
нерухомість Львів
Читайте також:
2 листопада, 2022 середа
МОН має запровадити нову модель навчання, яка не вимагає від українських дітей за кордоном складання всіх предметів за програмою України, - Гриневич
3 листопада, 2022 четвер
Чому Володимир Омелян не бере полонених
1 листопада, 2022 вiвторок
Конфлікт Росії з країною НАТО неминучий, - Чалий
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.68
    Купівля 39.68
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 38.48
    Продаж 39.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
4 листопада
12:17
на фото: АЕС
Росіяни зберігають ракетне озброєння на території Курської АЕС
12:15
Понад 40 тис. пачок цигарок вартістю близько 1,5 млн грн передано до ЗСУ
Понад 40 тис. пачок цигарок вартістю близько 1,5 млн грн передано до ЗСУ
12:04
Молдова
Проросійську партію "Шор" у Молдові підозрюють у корупційному злочині. Після суду її можуть ліквідувати
11:51
землетрус
У Туреччині стався землетрус, є постраждалі
11:49
російська пропаганда
"РФ не потрібні чужі території, але є земля, яку нікому не віддамо, воюємо за своїх": нова дезінформація від роспропаганди про війну в Україні
11:29
Олаф Шольц
"Війна Росії в Україні створює багато проблем для світового порядку, заснованого на правилах", - Шольц під час візиту в Китай
11:23
OPINION
Олеся Ісаюк
Гаряча картоплина суб’єктності
11:15
Сумщина, Чернігівщина
Росіяни обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та БПЛА прикордоння Сумщини та Чернігівщини
10:52
Дональд Трамп
Трамп планує знову йти в президенти в 2024 році
10:30
Запоріжжя
Окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю: пошкоджено газову трубу
10:23
"Кримський міст на біс!": Укрпошта випустила нову марку
10:17
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: ціни на долар та євро
10:02
СБУ
Вивозив українське зерно з Харківщини до Росії під час окупації: СБУ затримала депутата з Куп'янського району
09:57
обстріляні села на Донеччині
На Донеччині війська РФ вбили за добу 8 цивільних, ще 14 - поранені
09:41
Миколаїв
Окупанти обстріляли Миколаїв: пошкоджено адмінбудівлю, автівки та складські приміщення
09:19
нафта нафтопровід
Світова ціна нафти зросла через падіння долара
09:17
Авіація ЗСУ
Українська авіація уразила 20 районів зосередження ворожого озброєння і техніки
09:03
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 840 російських окупантів, 16 танків, 8 дронів і 28 бронемашин
08:58
Дніпропетровщина
РФ обстріляла 4 громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки й газопровід, обірвана лінія електропередачі
08:43
Сі Цзіньпін
Лідер Китаю закликав Німеччину до співпраці в "часи змін і потрясінь"
08:39
окупант
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках
08:26
Світло
Вранці у Києві без світла лишилися 450 тис. квартир
08:16
Twitter, флешмоб
Звільнення працівників у компанії Twitter розпочнеться 4 листопада
08:14
росгвардія омон
Влада Приморського краю РФ посилює поліцейський режим, готується до можливих протестів місцевих, - Генштаб ЗСУ
08:05
Огляд
Рублі не пахнуть
Рублі не пахнуть: які відомі бренди залишились працювати в Росії
07:46
окупанти рф
Загарбники проводять фільтраційні заходи проти цивільних на Херсонщині та Луганщині, - Генштаб
07:32
Олексій Громов
Окупанти атакували Україну 30 дронами та запустили близько 70 ракет цього тижня
07:13
риба-камінь
На австралійському узбережжі помітили найотруйнішу рибу у світі
06:48
З Мар'їнки евакуювали всіх цивільних
З Мар'їнки евакуювали всіх цивільних
06:13
мобілізація кримчан
Росія кидає багато новомобілізованих та зеків-вагнерівців на донецький напрямок та це не приносить успіху, - ISW
06:05
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  - ілюстрація
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на випущені ракети
05:47
ЗАЕС окупанти
Наступним кроком ядерного шантажу РФ може стати передача ЗАЕС в підпорядкування Росатому, - ISW
05:35
Південноукраїнська АЕС
Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з реакторів на 50%
05:20
США та Україна
Члени сенату США обіцяють продовжити допомогу Україні після виборів 8 листопада
04:53
Літак Airbus A320 з заблокованими колесами після посадки в Іркутську
У Росії впродовж доби трапились два інциденти з пасажирськими літаками
04:26
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ провело чергову ротацію інспекторів на окупованій ЗАЕС
03:59
санкції проти рф
ЄС шукає варіанти використання заморожених активів центробанку РФ та олігархів для відновлення України
03:33
Радбез РФ
Поле битви між США та РФ. У Британії назвали, хто з оточення Путіна найбільше прагнув війни в Україні
03:05
МЗС РФ
Росія офіційно звинуватила Британію у причетності до атаки на кораблі ВМФ РФ у Севастополі та пригрозили "прямим конфліктом"
02:38
знищена ворожа техніка, втрати ворога
На Півдні ЗСУ виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях ворога
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV