Суп Фо Бо: рецепт традиційної страви родом з В'єтнаму

"Фо бо" - це відома на весь світ в'єтнамська страва. Дуже наваристий суп на основі бульйону з додаванням овочів, спецій та спеціальної рисової локшини. Варто зазначити, що є різні варіанти приготування цієї страви, зокрема, використовуючи м'ясо курки, креветки або свинину. Однак, саме Фо Бо – це страва з яловичиною. Слово "фо" в перекладі з в'єтнамської мови означає "суп". "Бо" перекладається як "яловичина". Отже, в перекладі ця страва дослівно означає "суп з яловичини".

Точне походження страви невідоме. Є здогадки, що вона походить з північної частини В'єтнаму, зокрема з міста Ханой, де страва сформувалася у XIX столітті або навіть раніше. Спочатку Фо Бо готували у вуличних кіосках, але з часом вона стала популярною і в ресторанах.

Суп був адаптований з традиційних в'єтнамських страв під впливом кулінарних традицій Китаю та Франції. Це був процес, де в'єтнамська кухня об'єднала елементи різних культур, утворивши свою унікальну страву, яка стала справжнім символом В'єтнаму в усьому світі.

Суп Фо Бо

Інгредієнти:

М'ясо яловичини з кістками (для бульйону)

Вода фільтрована – 3 л

Цибуля ріпчаста - 2.5 шт.

Корінь імбиру – 1 шт.

Рибний соус – 4 ст. л.

Кінза – 2-3 гілочки

Аніс зірчастий - 2 шт.

Гвоздика - 6 шт.

Кориця - 1 паличка

Цукор - 1 ч. л.

Лайм – ¼ шт.

Глутамат натрію – 1 дрібка

Базилік та м'яка – по 2-3 листки

Сіль на смак

Рисова локшина плоска

Зелена цибуля

Сирі паростки бобів

Маринований перець чилі та часник

Фо Бо - рецепт приготування покроково:

Яловичину разом з кістками ріжемо на великі шматки та відправляємо в каструлю, додаємо воду. Очищаємо цибулю та імбир, розрізаємо вздовж та підсмажуємо по черзі на сухій сковорідці. Вони мають стати злегка підгорілими. Перекладаємо овочі до каструлі. Каструлю з овочами та м'ясом ставимо на вогонь, після закипання прикручуємо на мінімальний вогонь та тушкуємо близько 2-3 годин. Але чим більше часу будете тушкувати, тим краще. З готового бульйону дістаємо всі інгредієнти. Цибуля та імбир нам більше не знадобляться, їх можна викинути. М'ясо перекладаємо на дощечку та нарізаємо шматочками для подачі. Рисову локшину заливаємо кип'ятком та залишаємо на 15 хвилин. Потім промиваємо її гарячою водою та викладаємо на друшляк. До чистого бульйону додаємо спеції: корицю, аніс, гвоздику та рибний соус. Ставимо на вогонь, даємо закипіти. Далі додаємо сіль, цукор, а потім глутамат натрію. Бульйон готовий. Нарізаємо тонкими півкільцями половинку цибулини. Крупно шаткуємо зелену цибулю, м'яту, кінзу та базилік. Викладаємо в глибоку тарілку локшину. Зверху додаємо кінзу, зелену цибулю, м'яту, базилік, сирі паростки та м'ясо. Наливаємо бульйон, вичавлюємо лайм та додаємо для пікантності маринований чилі з часником. Все перемішуємо і готово!

Смачного!

Фото: Freepik