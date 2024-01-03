Суп Фо Бо: рецепт традиційної страви родом з В'єтнаму
Розкриваємо всі секрети приготування традиційного супу Фо Бо (Pho Bo) з В'єтнаму. Відкрийте для себе насичений смак національної в'єтнамської кухні
"Фо бо" - це відома на весь світ в'єтнамська страва. Дуже наваристий суп на основі бульйону з додаванням овочів, спецій та спеціальної рисової локшини. Варто зазначити, що є різні варіанти приготування цієї страви, зокрема, використовуючи м'ясо курки, креветки або свинину. Однак, саме Фо Бо – це страва з яловичиною. Слово "фо" в перекладі з в'єтнамської мови означає "суп". "Бо" перекладається як "яловичина". Отже, в перекладі ця страва дослівно означає "суп з яловичини".
Точне походження страви невідоме. Є здогадки, що вона походить з північної частини В'єтнаму, зокрема з міста Ханой, де страва сформувалася у XIX столітті або навіть раніше. Спочатку Фо Бо готували у вуличних кіосках, але з часом вона стала популярною і в ресторанах.
Суп був адаптований з традиційних в'єтнамських страв під впливом кулінарних традицій Китаю та Франції. Це був процес, де в'єтнамська кухня об'єднала елементи різних культур, утворивши свою унікальну страву, яка стала справжнім символом В'єтнаму в усьому світі.
Суп Фо Бо
Інгредієнти:
- М'ясо яловичини з кістками (для бульйону)
- Вода фільтрована – 3 л
- Цибуля ріпчаста - 2.5 шт.
- Корінь імбиру – 1 шт.
- Рибний соус – 4 ст. л.
- Кінза – 2-3 гілочки
- Аніс зірчастий - 2 шт.
- Гвоздика - 6 шт.
- Кориця - 1 паличка
- Цукор - 1 ч. л.
- Лайм – ¼ шт.
- Глутамат натрію – 1 дрібка
- Базилік та м'яка – по 2-3 листки
- Сіль на смак
- Рисова локшина плоска
- Зелена цибуля
- Сирі паростки бобів
- Маринований перець чилі та часник
Фо Бо - рецепт приготування покроково:
- Яловичину разом з кістками ріжемо на великі шматки та відправляємо в каструлю, додаємо воду.
- Очищаємо цибулю та імбир, розрізаємо вздовж та підсмажуємо по черзі на сухій сковорідці. Вони мають стати злегка підгорілими. Перекладаємо овочі до каструлі.
- Каструлю з овочами та м'ясом ставимо на вогонь, після закипання прикручуємо на мінімальний вогонь та тушкуємо близько 2-3 годин. Але чим більше часу будете тушкувати, тим краще.
- З готового бульйону дістаємо всі інгредієнти. Цибуля та імбир нам більше не знадобляться, їх можна викинути. М'ясо перекладаємо на дощечку та нарізаємо шматочками для подачі.
- Рисову локшину заливаємо кип'ятком та залишаємо на 15 хвилин. Потім промиваємо її гарячою водою та викладаємо на друшляк.
- До чистого бульйону додаємо спеції: корицю, аніс, гвоздику та рибний соус. Ставимо на вогонь, даємо закипіти. Далі додаємо сіль, цукор, а потім глутамат натрію. Бульйон готовий.
- Нарізаємо тонкими півкільцями половинку цибулини. Крупно шаткуємо зелену цибулю, м'яту, кінзу та базилік.
- Викладаємо в глибоку тарілку локшину. Зверху додаємо кінзу, зелену цибулю, м'яту, базилік, сирі паростки та м'ясо. Наливаємо бульйон, вичавлюємо лайм та додаємо для пікантності маринований чилі з часником. Все перемішуємо і готово!
Смачного!
Фото: Freepik
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