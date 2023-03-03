Це кандидат до ВККС Костянтин Красовський. Він успішний адвокат. І має чудову родину. Зокрема, тещу, яка забезпечує йому комфортне життя. У 2014-му році Костянтин Красовський жив у її квартирі, про що забув згадати у своїй декларації. А вже за три роки, у 2017-му, нарешті придбав власну. Нерухомість на Оболонській набережній у столиці обійшлась кандидату до Вищої кваліфкомісії суддів у 2 з половиною мільйони гривень. Цікаво, що напередодні покупки - понад мільйон подарувала… теща. Мабуть, втомилася жити з дорослими дітьми під одним дахом. Але цікаво, звідки в пенсіонерки такі кошти? Пояснює Голова ВО “Автомайдан” Катерина Бутко:

“Такі подарунки від тещ, батьків і всіх інших родичів, зазвичай, викликають увагу і громадськості, і членів Комісії. Так можна показати кошти, які ти не маєш мати: ти просто декларуєш це як подарунок якогось родича, якого не будуть перевіряти”.

Костянтин Красовський має впливових друзів. З 1995-го по 2003-й роки він працював юристом у компанії колишнього голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова. Там же свою карʼєру розпочинав і згодом відповідальний за судову реформу заступник Глави Адміністрації Президента Олексій Філатов. Який, можна припустити, і привів Красовського на посаду керівника Головного департаменту правової політики АП, яку Красовський обіймав з грудня 2014-го року по вересень 2019-го року. Ось як пояснив ці контакти сам Костянтин Красовський на співбесіді:

- Пан Філатов був заступником керівника Адміністрації Президента, який опікувався правовою і судовою реформою, я був керівником Головного департаменту правової політики.

- Тобто ваші стосунки обмежуються робочими?

- Не зовсім. Ми працювали разом в юридичній фірмі в кінці 90-х років.

Судова реформа, за яку тоді відповідав Костянтин Красовський, на думку експертки Катерини Бутко, провалилась:

“Красовський був людиною, яка була долучена до створення тієї ВККС, яка провалилась. На мою думку, призначення таких людей в нову ВККС буде виглядати дуже дивним, тому що ці люди, які були умовно при владі, мали можливість провести цю реформу набагато раніше. Але через те, що вона була такою, якою вона була, ми змушені ось уже 9-й рік бути без судової реформи”.

У 2017-му році Костянтин Красовський зустрічався з новопризначеним суддею Верховного суду Іваном Міщенком. Тоді журналістам “Радіо Свобода” Міщенко пояснив свій візит «спілкуванням з людьми, які працюють у Раді з питань судової реформи». Пояснення викликає сумнів у достовірності, оскільки на той час Міщенко не був членом Ради судової реформи. Тоді як наразі він є заступником голови Конкурсної комісії з добору кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членом якої прагне стати Костянтин Красовський. Цікаво, які стосунки пов'язують члена комісії з претендентом?

Очевидно, що Костянтин Красовський має успішну кар’єру. Він дуже відомий в юридичних колах фахівець, кандидат юридичних наук, магістр публічного адміністрування, керівник практики GR та конституційного права Юридичної групи LCF та викладач Києво-Могилянської академії. Тож можемо припустити, що його фахова консультація коштує чимало. Та попри всі ці регалії, кандидат до Вищої кваліфікаційної комісії суддів за 8 місяців 2021-го року, згідно з декларацією, заробив 60 з половиною тисяч гривень. Тобто - трохи більше 7-и тисяч гривень на місяць. Не дуже правдоподібно, - стверджує Голова ВО “Автомайдан” Катерина Бутко:

“Для адвоката, для відомого адвоката такий заробіток є смішним. Як же він жив на 7 тисяч гривень?”

Ми зателефонували Костянтину Красовському та поцікавились і щодо кругової поруки на його кар’єрному шляху, і щодо супервміння жити упроголодь. Костянтин Красовський відповів, що насправді його доходи були більшими. А також зауважив, що зараз перебуває на військовій службі та попросив нашу редакцію надіслати йому офіційний інформаційний запит з усіма питаннями, що нас цікавлять.

На момент виходу програми в ефір відповіді від Красовського ми так і не отримали. Сподіваємось, поважна Комісія докладно вивчить усі факти біографії цього кандидата до ВККС і ухвалить щодо нього справедливе рішення.

А це кандидатка до Вищої кваліфкомісії суддів Елла Катаєва, суддя Одеського окружного адміністративного суду. Чому вона бере участь у конкурсі - пояснює так:

“Щоби для себе не залишити сумнівів, що є гідною виконувати функції члена поважної Комісії. Мій 19-річний досвід судів перших інстанцій загальної та адміністративної юстиції дав меня детальне розуміння, як працює система зсередини”.

Тож, давайте подивимось детально на досвід та доброчесність претендентки до ВККС Елли Катаєвої. От, наприклад, вона теж має суперсилу. Може знаходитись в кількох місцях одночасно. Перебуваючи у відрядженнях, на навчаннях, проведеннях семінарів, Елла Катаєва ухвалила загалом 187 судових рішень. При цьому на співбесіді кандидатка відповіла членам Комісії, що не знає, як це прокоментувати, оскільки це неможливо.

І справді, якась магія. Або - порушення закону. Втім, ймовірно, не єдине. Всупереч законодавству, Елла Катаєва обіймала посаду заступника голови суду чотири рази поспіль. У 2017-му році, за кілька місяців до закінчення чергового строку, у суді провели збори суддів, на яких припинили повноваження Катаєвої за її власним бажанням і одночасно - знову обрали на цю посаду. Тобто суддя просила звільнити її і водночас призначити. Чи не для того, щоб обійти законодавчу заборону обіймати адмінпосаду більш, ніж два строки поспіль?

Це стандартна схема, її використовують чимало голів судів, але зазвичай хоч якось намагаються приховати маніпуляції, - пояснює Голова ВО “Автомайдан” Катерина Бутко:

“Судді вважають, що такий, скажімо, трюк допомагає обнулити цей термін, який був. Якщо ти за місяць або за день до кінця свого строку пішов і одразу обрався знову, то це не рахується. Це є порушенням закону”.

Втім Елла Катаєва порушенням закону це не вважає. Запевняє: все, що було до 2017-го року взагалі не рахується:

“В 2017-му році абсолютно змінився підхід до обрання і призначення на адміністративні посади. Це питання вирішила Рада суддів України, яка надала рекомендацію для всіх судів. І всі суди керувались цим роз’ясненням. Там було сказано, що оскільки змінено підхід, процедура призначення, тому у 2017-му я зайняла посаду, як вважала Рада, і як ми всі вважали, вперше”.

Це, звісно, відверта маніпуляція. Втім свої висновки зробить Конкурсна комісія. А ми знайшли ще дещо цікаве у суддівській біографії кандидатки на посаду в ВККС. Нагадаємо, саме цей орган відповідає за доброчесність всього суддівського корпусу та проводить оцінювання професійного рівня суддів. Елла Катаєва вважає себе гідною високої посади. Разом з тим, не бачить нічого поганого у кермуванні автомобілем напідпитку.



У 2017-му році, коли Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала скаргу на голову Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука, якого заскочили за кермом напідпитку, Катаєва не лише не засудила аморальний вчинок та дії свого керівника, а й позитивно охарактеризувала та підтримала його:

“Я працювала з ним 10 років. І це не був його стиль життя. Тобто, це була перша справа, коли він потрапив у неприємну ситуацію. Я знаю його позицію щодо вживання алкоголю на роботі. Я знала його з іншої сторони”.

А може, з головою Одеського окружного адміністративного суду її пов’язує спільна ризикована авантюра? За інформацією видання “Резонанс”, кандидатка до Вищої кваліфкомісії Елла Катаєва та голова суду Олег Глуханчук ймовірно могли втручатися в роботу автоматизованої системи розподілу судових справ. Також, за даними журналістів, Катаєва та голова суду незаконно отримали готові відповіді на тестові завдання, які мали проходити судді та кандидати в рамках кваліфікаційного оцінювання здатності здійснювати правосуддя. Ці відповіді вони нібито продавали суддям свого суду.

Елла Катаєва має квартиру в Одесі на понад 130 квадратних метрів та їздить на Toyota RAV4, який подарували батьки. Вони, до речі, постійно дарують коштовні подарунки та гроші. Кандидатка до Вищої кваліфкомісії суддів не соромиться жити за рахунок батьків:

“Дохід суддів збільшився вже після реформи, яка відбулася, думаю, в 2014-му році, якщо я не помиляюсь. Можу помилятися. До цього ми не могли похвалитися, що судді були забезпечені матеріально. Я на ці кошти живу. Я їх використовую”.

Як членкиня Української асоціації адміністративних суддів Елла Катаєва виступала проти проведення судової реформи із залученням міжнародних експертів. А тепер, коли бере участь у конкурсі, проти реформування якого виступала і де рішення ухвалюють, зокрема, міжнародні експерти, довелось змінити думку:

“Чому я беру участь у цьому конкурсі? Тому що Комісія складається з міжнародних членів”.

По суті, це вказує на подвійні стандарти, - стверджує експертка Катерина Бутко:

“Міжнародні експерти - це погано, але ж мені потрібно на конкурсі просунутись, тому піду. Попри те, що я сам говорив, що це посягання на суддівську незалежність”.

Ми зателефонували Еллі Катаєвій і поцікавились, що вона сама думає про власну доброчесність. Суддя відповіла, що не розуміє, чому журналісти уповноважені задавати їй питання. А також попросила пояснити, в рамках якої процедури ми звертаємось до неї як журналісти.

Висновки конкурсної комісії за результатами співбесіди з Еллою Катаєвою наразі невідомі. Але ми обов’язково розповімо вам про подальшу долю цієї кандидатки.

Конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів триває. Нагадаємо, це надважливий орган судової системи. Саме він здійснює добір та рекомендує суддів до призначення, а також проводить кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаним посадам. Кваліфкомісія не функціонує вже понад 3 роки, з моменту припинення повноважень попереднього складу. Нові 16 членів Комісії тепер обираються відповідно до міжнародних стандартів - із залученням іноземних експертів. Тож ми очікуємо, що незабаром вдасться сформувати потужний орган з гідних представників.