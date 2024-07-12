"Багато спільних тем": Зеленська зустрілася з новою першою леді Великої Британії та запросила її на саміт щодо безпеки дітей

Про це Олена Зеленська повідомила у facebook.

Під час саміту НАТО, який розпочався 9 липня в США, дружина президента України Олена Зеленська познайомилася з дружиною нового прем’єр-міністра Великої Британії Вікторією Стармер. Перша леді Великої Британії - юристка за освітою. Нині вона працює у сфері охорони здоров’я – опікується питаннями безпечної праці лікарів Національної служби охорони здоров’я країни.

"Тож у нас одразу знайшлося багато спільних тем: саме зараз у Сполученому Королівстві з навчальною поїздкою перебуває команда українських експертів у галузі ментального здоров’я. Вони переймають найкращий британський досвід побудови системи психосоціальної підтримки. На цю можливість вони чекали давно, адже Британія є батьківщиною фундаментальних підходів у сфері ментального здоров’я, готує надпотужних фахівців, за яких потім конкурують інші країни", - розповіла Зеленська.

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Вона уточнила, що британська Національна служба охорони здоров'я, Лондонський університет королеви Марії та Королівський коледж психіатрів ознайомлять українських фахівців з тим, як зараз організована система надання ментальної допомоги, які виклики вона долає.

Фото: facebook Олени Зеленської

"Зі свого боку запросила нову колегу до участі в четвертому київському Саміті перших леді та джентльменів, який ми нині активно готуємо. Цього разу він присвячений безпеці дітей – в умовах війни, в родині, у школі, у цифровому просторі. Впевнена, що пані Стармер, мамі й активній учасниці багатьох шкільних проєктів, буде чим поділитися на наших тематичних панелях. Кожен новий голос збагачує нашу спільноту та зміцнює м’яку силу, за допомогою якої робимо світ кращим", - додала перша леді України.