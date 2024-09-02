Через законопроєкт 9516 в Україні 80% лісів природного походження можуть опинитися під загрозою необґрунтованих рубок, - WWF

Про це повідомляє пресслужба WWF-Україна.

За даними природоохоронців, експерти продовжують активно обговорювати Проєкт Закону 9516 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах". Основною ідеєю запропонованих змін у поточній редакції законопроєкту є скасування оцінки впливу на довкілля для суцільних санітарних рубок незалежно від причин.

Всесвітній фонд природи WWF-Україна заявив, що не підтримує законопроєкт 9516 та вважає, що його положення не розв’язують питання суцільних санітарних рубок та суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України. Природоохоронці пояснили декілька причин своєї позиції.

По-перше, за їхніми словами, через прийняття законопроєкту 9516 під загрозою необґрунтованих рубок опиняться 80% лісів природного походження, багато з яких є цінними старовіковими лісами. Попри прогрес охорони старовікових лісових масивів протягом останніх років, переважна більшість таких лісів в Україні досі знаходиться поза державною охороною. Особливо критичною ситуація може стати для Карпатського регіону, де нині обмежені так звані рубки головного користування (промислові рубки для отримання деревини). Крім того, згідно з Лісовою стратегією ЄС до 2030 року, всі старовікові ліси мають бути збережені, кажуть експерти.

По-друге, ухвалення законопроєкту в чинній редакції щодо скасування обмежень є поверненням до найгірших радянських практик, наголошують у фонді. Саме переруби після Другої світової війни без жодних екологічних вимог і створення на їх місці штучних, в першу чергу, соснових і смерекових лісів, зробили більшість українських лісів пожежонебезпечними насадженнями, що нестійкі до хвороб та змін клімату.

"Даний законопроєкт фактично повертає нас до старих норм, дозволяє повторювати помилки минулого і призведе лише до погіршення стану лісів в Україні", - заявляє WWF-Україна.

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Також там стверджують, що законопроєкт 9516 нехтує євроінтеграційними зобов’язаннями України, оскільки в ньому не розкриті питання Смарагдової мережі, охорони оселищ відповідно до Бернської конвенції тощо. Водночас перед країнами-членами ЄС стоїть завдання взяти під охорону всі старовікові ліси, навіть якщо в минулому там відбувались лісогосподарські заходи.

Суцільні санітарні рубки заблокують можливість продажу деревини до ЄС, що стане додатковим випробуванням для економіки України, пояснюють природоохоронці. Відповідно до Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR), будь-які суцільні рубки в старовікових лісах з подальшим створенням на їх місці лісових культур будуть вважатися порушенням — таку деревину та вироби з неї не можна буде експортувати до країн Євросоюзу. Україна зазнає економічних збитків та вчергове може опинитися в епіцентрі міжнародного скандалу, попередили в організації.

"Наразі більше ніж 20% всіх природоохоронних земель України постраждали та продовжують потерпати від російської збройної агресії або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Виходом з даної ситуації має стати фокус уваги ДП "Ліси України" саме на штучних лісах. Саме вони мають взяти на себе навантаження війни та післявоєнної відбудови, оскільки й були створені, в першу чергу, для закриття потреб у деревині", - йдеться у пресрелізі фонду.

WWF-Україна закликає депутатів не голосувати за законопроєкт 9516, оскільки, за їхніми словами, він призведе до деградації лісів природного походження, поверне лісове господарство України до радянських часів, уповільнить євроінтеграцію та завдасть суттєвих економічних та репутаційних збитків державі. WWF-Україна пропонує продовжити засідання Робочої групи, щоб напрацювати альтернативний законопроєкт, який стосуватиметься саме суцільних санітарних рубок та буде спрямований на захист лісових екосистем, збереження біорізноманіття та відповідність європейському законодавству.

У фонді закликали громдян вплинути на прийняття законопроєкту 9516, написавши звернення до депутатів.

Про Всесвітній фонд природи WWF-Україна

Всесвітній фонд природи WWF — одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі. Місія WWF — зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою. Понад 20 років WWF реалізує проєкти в Україні та з 2019-го діє як національне представництво, що об’єднує представників громадськості та науковців. Ліси — один з ключових напрямів роботи WWF. WWF-Україна спрямовує зусилля на скорочення темпів знеліснення, покращення практик управління лісами й збереження цінних лісів. Команда втілює проєкти в широких темах: ідентифікація та збереження пралісів, протидія незаконним рубкам, сталі практики ведення лісового господарства і трансформація лісової політики України. Місія лісового напряму WWF-Україна, яку організація реалізує з партнерами по всьому світу, — побудувати світ, багатий на широкі, сталі лісові ландшафти, що приносять користь біорізноманіттю, людям і клімату.