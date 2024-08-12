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День молоді 2024: основна тематика, історія та значення

Крістіна Слончак
12 серпня, 2024 понедiлок
10:00
Суспільство День молоді

Українці вже втретє саме 12 серпня відзначають День молоді — особливий день, що присвячений енергії та потенціалу молодого покоління

Зміст

Це свято не лише відзначає внесок молоді в розвиток суспільства, але й акцентує увагу на актуальних питаннях і викликах, з якими стикаються молоді люди сьогодні.

Молодь є рушійною силою будь-якого суспільства, а в часи війни, незважаючи на тяжкі умови життя, стає рушійною силою змін і відновлення. Вона приносить нові ідеї, креативність і енергію, необхідні для інновацій та прогресу. День молоді — це можливість відзначити досягнення, обговорити проблеми та підтримати молодих людей у їхніх прагненнях та ініціативах. 

Міжнародний день молоді

Міжнародний контекст святкування Дня молоді має цікаву та багатогранну історію, що розпочалась після Другої світової війни, коли світ потребував нового підходу до розвитку молодого покоління та їхньої участі в глобальних справах.

  • 1945 рік: заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ)

Восени, а саме 10 листопада 1945 року, на Всесвітній конференції молоді була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ), що стала важливою платформою для молодіжного руху. ВФДМ об'єднувала молодіжні організації з різних країн, що мали на меті просування ідеалів миру, незалежність країн, демократії та соціальної справедливості. Вони виступили проти колоніалізму, расової ненависті та фашизму. Ця організація зіграла ключову роль у популяризації ідеї святкування Дня молоді та привернення уваги до проблем молодого покоління.

  • 1991 рік: офіційний Міжнародний день молоді

Ідея відзначення офіційного Міжнародного дня молоді була розглянута на Всесвітньому молодіжному форумі ООН, який відбувся у столиці Австрії в 1991 році. На цьому форумі обговорювались питання, які стосуються молоді, були представлені пропозиції щодо глобальних ініціатив. Форум рекомендував визнати Міжнародний день молоді як спосіб підтримки молодіжних ініціатив і залучення уваги до проблем молоді.

  • у 1999 рік: офіційне затвердження Міжнародного дня молоді

Формальне оголошення Міжнародного дня молоді відбулося у 1998 році на Всесвітній конференції Міністрів у справах молоді в Лісабоні. Рік потому Генеральна Асамблея ООН офіційно затвердила дату 12 серпня як Міжнародний день молоді резолюцією № "A/RES 54/120 I". Це рішення було прийнято на 54 сесії та встановлено для підвищення обізнаності про проблеми молоді, підтримки їхніх ініціатив та розвитку молодіжних програм.

Сьогодні цей день є важливим для відзначення досягнень молодого покоління та обговорення сучасних викликів. Молодь активно залучається до рішень глобальних проблем, таких як зміна клімату, права людини та соціальна справедливість. Цей день є також платформою для демонстрації нових ідей та ініціатив, що можуть сприяти позитивним змінам у світі.

Щороку визначають основну тематику Дня молоді, цим питанням займається Організація Об'єднаних Націй. Зазвичай теми спрямовані на привернення уваги до конкретних питань та проблем, що стосуються молоді в усьому світі, а також на стимулювання розвитку ініціатив у цих сферах. Цьогоріч тема звучить так: "From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development" (Від кліків до прогресу: молодіжні цифрові шляхи для сталого розвитку).

Вона підкреслює важливість цифрових технологій як інструменту для досягнення сталого розвитку і покращення життя людей.

Фото: desapublications.un.org

День молоді в Україні: історія та сучасність

Із 1958 року Україна в складі СРСР святкувала "День радянської молоді", що припадав на останню неділю червня. Це свято було започатковане Указом Президії Верховної Ради СРСР і відзначалося з великою урочистістю. Було прийнято організовувати святкові паради, концерти, спортивні змагання, а також різноманітні конкурси. Підґрунтям святу слугували політичні мотиви, воно організовувалося Всесоюзним Ленінським комуністичним союзом молоді (Комсомол), що підкреслювало його значення в радянському суспільстві.

День молоді за часи незалежної Україні було започатковано Указом Леоніда Кучми № 323/94 від 22 червня 1994 року та відзначався за радянським стилем в останню неділю червня.

Після Революції Гідності в українському суспільстві відбулись докорінні зміни, а прагнення до інтеграції в європейську спільноту посилилось. Низка молодіжних громадських організацій та рухів почали проводити акції, щоб перенести святкування Дня молоді з радянського стилю на міжнародну дату. І лише у 2021 році цю ініціативу підтримав Президент України Володимир Зеленський. Тож, відповідно до Указу № 333/2021, День молоді в Україні відзначають разом із усім світом – 12 серпня. Таке рішення призвело до зміни не лише дати святкування, але й до переосмислення сенсу та цінностей.

Свято має на меті не лише визнання досягнень молодих людей, їх прав, але й мотивацію до активної участі в соціально-політичному житті, культурному розвитку та економічному зростанні країни.

Людей якого віку можна вважати молоддю?

Зазвичай, вікова категорія людей, які підпадають під поняття "молодь", може різнитися залежно від соціальних, культурних та організаційних контекстів. Так, в Україні відповідно до Закону "Про основні засади молодіжної політики", молоддю або молодими особами прийнято вважати людей віком від 14 до 35 років. Міжнародна організація ООН відносить до категорії молоді людей віком від 15 до 24 років.

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