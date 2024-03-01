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"Європейська Солідарність" закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції, - заява

1 березня, 2024 п'ятниця
17:32
Суспільство Європейська Солідарність

"Європейська Солідарність" закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції, бо це шкодить внутрішній єдності та розхитує політичну стабільність, шкодить Україні, її міжнародному іміджу

Про це йдеться в заяві "Європейської солідарності". 

"Ми робили, робимо і будемо робити все, аби забезпечити членство України в Європейському Союзі та НАТО якнайшвидше. Європейська та євроатлантична інтеграція були і залишаються нашим кредо та стратегічною метою, досягненню якої підпорядковуються всі наші дії та задуми. Для нас ЄС та НАТО ніколи не були даниною моді, самопіаром, ситуативним популізмом чи соломинкою для власного політичного порятунку, а фундаментом нашої політики та політичної програми", - йдеться в повідомленні. 

У "Європейській Солідарності" наголосили, що укладення Угоди про асоціацію з ЄС, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, безвізового режиму, започаткування низки секторальних інтеграційних проєктів, закріплення вступу до ЄС та НАТО у Конституцію України – політичний та ціннісний спадок.

"Природно, що "Європейська Солідарність" повністю поділяє Резолюцію Європарламенту щодо підтримки України, кожен її пункт, – в тому числі і той, в якому йдеться про неприпустимість "вибіркового обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію". Адже членство в ЄС, відповідно до чітких критеріїв, відкрите для країн, в яких працює верховенство права, демократія, свобода слова тощо.  Емоційною та неадекватною ми вважаємо реакцію влади на лист п’ятого Президента Петра Порошенка до Єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї щодо всебічного дотримання політичного плюралізму та прав опозиції. За логікою влади, євроінтеграції шкодять не дії чиновників, які порушують права і свободи українців, а ті, хто, наприклад, звертається по захист прав до ЄСПЛ чи інших міжнародних інституцій", - зауважили в пресслужбі. 

У ЄС переконані, що "влада в Україні почуває себе часом абсолютною і безкарною. Вона звикла до монологу і аплодисментів. Вона уникає діалогу з опозицією та нервово реагує на критику.  Вона глуха до суспільства, або, як мінімум, недочуває і на цьому тлі припускається багатьох помилок".

"За таких умов ми вже не маємо права просто мовчати. Вважаємо не лише можливим, але навіть необхідним привертати увагу до проблем українців та наших європейських друзів. Бо навіщо демократичній країні опозиція, яка мовчить? А на кону надто багато – європейське майбутнє України, яке залежить не від слів, а від конкретних дій влади. Ми не для того воюємо з Росією назовні, щоби всередині України вона пускала метастази авторитаризму.  Тому і настав момент, коли більше не можна вдавати, ніби такої загрози не існує, і ми маємо спільними зусиллями з громадянським суспільством викорінювати її у зародку", - йдеться в заяві. 

Також у ЄС додають: "Наша інформація та рекомендації незмінно знаходять відображення у щорічних звітах Єврокомісії, резолюціях Європейського Парламенту, рішеннях Європейської Ради та Ради ЄС – особливо в умовах підготовки до вступних переговорів, де проблематика демократії є "альфою і омегою" швидкості та змісту всього процесу".

У партії наголосили, що свою позицію щодо цього питання висловили і Єврокомісія у звіті про прогрес у політиці розширення, і депутати Європарламенту у резолюції на підтримку України, і Європейська Рада у рішенні про Механізм фінансування України, і керівництво Міжнародного демократичного союзу та Європейської народної партії у зверненнях до керівництва країни, але "влада цього, як виявилося, не зрозуміла і не почула"

Виходячи з цього Європейська солідарність нагадує про свої вимоги:

"Перше. Відвертий діалог влади із суспільством і опозицією про військову та політичну ситуацію, регулярні зустрічі Президента з лідерами парламентських фракцій, яких вже не було два роки.

Друге. Повна координація зусиль на міжнародній арені, як у питаннях військової допомоги, так і боротьби за членство в ЄС та НАТО. Цей процес потребує зняття антиконституційних обмежень на парламентську дипломатію,  яка неможлива в умовах незаконних заборон на міжнародні відрядження,  які є політично вмотивованими – зараз, для прикладу, карають тих, хто не голосував за антиєвропейський закон про БЕБ.

Третє. Відновлення свободи слова, відновлення в ефірі українських телеканалів, вимкнених ще весною 2022 року,  відкритість органів влади – повернення журналістів до зали засідань парламенту та трансляція засідань на каналі "Рада". У той же час  – закриття підцензурного телемарафону. Він фактично фінансується коштом європейських платників податків, а стандарти там – неєвропейські.

Четверте.  Припинення тиску силовиків на ЗМІ, бізнес, громадських активістів та опозицію.

П’яте. Парламентський контроль за Кабміном, регулярні дні Уряду та його підзвітність суспільству".

Євросолідарність закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції. 

"Сьогодні все, що шкодить внутрішній єдності та розхитує політичну стабільність, шкодить Україні, її міжнародному іміджу та нашому виживанню як демократії та суверенної держави. Лише спільні дії, політична координація, максимальна мобілізація і взаємна підтримка, посилені спільним голосом влади і опозиції за кордоном, здатні забезпечити успіх та перемогу нашої держави як у відсічі триваючій російській навалі, так і на шляху до членства України в ЄС та НАТО. Жоден політик не має забувати, що джерелом влади є народ, і перед ним треба звітувати", - зауважили в ЄС.

Теги:
Новини
Україна
Європейська солідарність
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