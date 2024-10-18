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Феномен знижок: чому ми любимо відчувати, що зробили вдалу покупку

18 жовтня, 2024 п'ятниця
09:49
Суспільство

Знижки — це невіддільна частина/ознака сучасної торгівлі, яка перетворилася на справжній феномен. Вони пробуджують у нас почуття задоволеності та перемоги, створюючи ілюзію вигоди

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Незалежно від того, чи це Чорна п’ятниця, сезонні розпродажі або інші акції, ми часто радіємо, купуючи товари за зниженими цінами. Але що саме змушує нас любити ці "вигідні" покупки та чи дійсно вони дають змогу заощадити?

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Психологія знижок — як це працює

Психологи стверджують: коли людина купує щось зі знижкою, її мозок активізує відчуття успіху. Це схоже на полювання: ми шукаємо найкращі пропозиції та радіємо, коли знаходимо щось вигідне. Це активує так званий мисливський інстинкт і процес купівлі стає захопливим.

 

А от маркетологи спираються на інший психологічний аспект, пов'язаний зі знижками — ілюзію економії. Адже у свідомості багатьох людей знижені ціни створюють ілюзію, що ми витратили менше, ніж планували. Але насправді це не відповідає дійсності через імпульсивні покупки. Наприклад, замість однієї речі зі знижкою ми купуємо кілька додаткових, які насправді не планували, але ціна була максимально низькою.

 

До речі, сприяють імпульсивним покупкам і соціальні мережі. Обговорення вдалих покупок із друзями або в соціальних мережах підсилює  бажання людини купити цікаві для неї товари в період великих знижок. Соціальний аспект відіграє важливу роль: нам приємно ділитися своїми "трофеями" і відчувати себе частиною групи, яка скористалася вигідними пропозиціями та не змарнувала вигоду.

 

А як щодо нейробіологічного аспекту знижок? Суттєво знижені ціни на цікаві товари безпосередньо впливають на наш мозок. В цей час  організм виробляє дофамін — гормон задоволення. Це створює позитивні емоції і підсилює бажання купувати повторно.

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Стратегії маркетологів, які примушують нас любити знижки

Маркетологи активно використовують зниження ціни як інструмент маніпуляції. Часто магазини перед великими акціями підвищують ціни, щоб згодом запропонувати "знижки". 

 

Це створює ілюзію, що ви заощаджуєте, хоча реальна вартість товару може залишатися незмінною. Не будемо забувати й один із найефективніших методів стимулювання покупок —  обмеження часу чи кількості товарів. Фрази на кшталт "Залишилось 3 товари" або "Знижка лише до кінця дня" спонукають покупців діяти швидко, щоб не втратити вигідну можливість.

 

Таким чином, знижки відіграють важливу роль у споживацькому житті, створюючи відчуття вигоди та задоволеності собою. Проте варто пам’ятати, що маркетологи вміло використовують цей феномен, щоб стимулювати нас до покупок. Тож щоб не стати жертвою маніпуляцій, важливо підходити до купівлі товарів зі знижкою з холодною головою, аналізуючи власні реальні потреби. 

Теги:
Новини
Україна
Економіка
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