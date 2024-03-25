Глава командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду і планує очолити один із напрямків фронту

Про це він написав у Facebook.

"Складаю з себе повноваження командувача командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - йдеться у дописі.

Ніколюк підкреслив, що нинішній час вимагає з кожного українця, а особливо військового, докладати максимум зусиль для перемоги над російським ворогом.

За словами генерала-майора, все це він планує зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

"Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах", - додав Ніколюк.