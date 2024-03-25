Глава командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду і планує очолити один із напрямків фронту
Генерал-майор Віктор Ніколюк у неділю, 25 березня, оголосив про складання повноважень командувача командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ. Він планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту
Про це він написав у Facebook.
"Складаю з себе повноваження командувача командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - йдеться у дописі.
Ніколюк підкреслив, що нинішній час вимагає з кожного українця, а особливо військового, докладати максимум зусиль для перемоги над російським ворогом.
За словами генерала-майора, все це він планує зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.
"Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах", - додав Ніколюк.
- Генерал-майора Віктора Ніколюка було призначено командувачем підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ у березні 2023 року.
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