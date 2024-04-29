In Solidarity With Ukraine: індійські культурні діячі та правозахисники відвідали Україну 

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Україну відвідали правозахисниця та колишня глобальна координаторка ЮНІСЕФ із питань розмінування й участі дітей у бойових діях Теназ Дастур (Tehnaz J. Dastoor) і редактор міжнародного видавництва Seagull Books Бішан Самаддар (Bishan Samaddar).

Впродовж візиту вони зустрілися з українськими культурними діячами, представниками громадських організацій та правозахисниками, а також відвідали місця, на яких відбулася російська агресія.

По приїзду делегація познайомилася з Києвом та культурними інституціями – Українським ПЕН, Мистецьким арсеналом, Українським інститутом, Музеєм Ханенків та Музеєм Голодомору. Також делегати зустрілися з командою Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, фондів "Голоси дітей" та "Птахи" Тати Кеплер. Під час п’ятиденного візиту Теназ Дастур та Бішан Самаддар відвідали поетично-музичний перформанс співзасновниці "Видавництва Старого Лева" та поетки Мар’яни Савки і актора Остапа Вакулюка.

Вражений цими зустрічами, видавець Бішан Самаддар поділився: "Дух спротиву та відданості нації, що я спостерігав у всіх українцях, справді надихає. Кожен із нас може цьому повчитися".

Теназ Дастур найбільше запам’яталося знайомство з українськими культурними діячами: "Я була вражена тим, що люди з різних верств суспільства – успішні художники, ресторатори, письменники – вирішили згуртуватися та працювати на допомогу країні, робити правильні речі в цей час, відмовляючись від перспективної кар’єри".

Делегація відвідала Київщину, аби на власні очі побачити наслідки російського вторгнення. Також індійські гості відвідали Ягідне на Чернігівщині, де у підвалі сільської школи окупанти утримували місцевих жителів та використовували їх як живий щит.

Самаддар і Дастур взяли участь у публічній дискусії в просторі Українського ПЕН про те, як жителі України та Індії можуть дізнаватися більше одна про одну. Модерував подію філософ, письменник, президент ПЕН Володимир Єрмоленко. Захід відбувся у партнерстві з англомовним мультимедійним проєктом про Україну UkraineWorld.

Проєкт In Solidarity With Ukraine підтримує Міжнародний фонд "Відродження".