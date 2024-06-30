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30 червня - історична дата: проголошення Акту відновлення Української Держави

30 червня, 2024 неділя
10:00
Суспільство День проголошення Акту відновлення Української Держави

Важливою датою в історії України є 30 червня, оскільки саме цього дня у 1941 році було проголошено Акт відновлення Української Держави

Зміст

Ця подія стала знаковою в боротьбі українського народу за незалежність та державність, залишивши вагомий слід у національній пам’яті.

Поразка Української революції 1917-1921 років стала досить сильним ударом для нашого народу, держава втратила свою незалежність і її територія була розділена між Радянським Союзом, Польщею, Румунією та Чехо-Словаччиною. Проте боротьба за незалежність не припинилася.

Уряд Української Народної Республіки, а також гетьманські кола та різні націоналістичні організації не припиняли своїх зусиль. У міжвоєнний період значну роль у цій боротьбі відігравали молоді українські патріоти, об'єднані в лавах Організації українських націоналістів (ОУН).

Проголошення Акту відновлення Української Держави відбулося в період Другої світової війни, коли німецькі війська окупували Західну Україну після відступу радянських військ. У цей момент Організація Українських Націоналістів (ОУН) під керівництвом Степана Бандери вирішила скористатися ситуацією для відновлення незалежності України.

Проголошення Акту

У червні 1941 року, під час Другої світової війни, було прийнято рішення про проголошення Акту відновлення Української Держави у Львові. Щойно радянські війська покинули місто 29 червня, німецька армія відкрила шлях для вступу українських націоналістів. О 4:30 ранку 30 червня до Львова увійшов батальйон "Нахтігаль", що належав до північної групи "Дружини українських націоналістів", під керівництвом Романа Шухевича, з метою забезпечення проведення цієї історичної події.

Кілька годин пізніше в місто ввійшла інша похідна група під керівництвом Ярослава Стецька, якому Український національний комітет доручив оголосити відновлення Української Держави. У будинку місцевої "Просвіти" на площі Ринок о 18:00 почалися Українські національні збори, в яких взяли участь делегати з усієї країни та представники від митрополита Андрія Шептицького, які мали дати своє благословення.

На зборах було проголошено відновлення Української Держави, визнане як воля українського народу, а також створено тимчасовий уряд на чолі з Ярославом Стецьком – Українське державне правління. У першому пункті Акту сказано:

Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України

Наступний пункт означав організацію тимчасових урядових структур на окремих територіях, щоб забезпечити управління і владу, передбачаючи подальшу інтеграцію з основним урядом, який планувалося створити у Києві. 

На західних землях України твориться Українська Влада, яка підпорядкується Українському Національному Урядові, що створиться у столиці України  — Києві з волі українського народу

В інтерв'ю Суспільне Тернопіль, історик Святослав Липовецький пояснив, на той момент Ярослав Стецько та Роман Шухевич чітко усвідомлювали, що німці не дали б їм дійти до Києва, тому проголошувати Акт необхідно було якомога швидше у Львові.

У фінальній редакції документу з дипломатичних міркувань був доданий ще один пункт, що проголошував співпрацю з "Велико-Німеччиною". Саме це стало предметом критики та репресій з боку радянської влади і стало об’єктом ворожої пропаганди.

Інформація з документу була передана по радіо двічі, що стало справжнім відзначенням української волі. Наступного дня Український національний комітет у Кракові надрукував інформаційний бюлетень, який став першим і останнім. У багатьох містах і селах швидко створювались та розгортались українські владні органи.

Фото: Український інститут національної пам'яті

Реакція та наслідки

Планування проголошення Акту відновлення Української Держави відбувалось у суворій таємності і стало несподіванкою для нацистської Німеччини. 30 червня двоє німецьких офіцерів, які випадково дізнались про збори, прибули на них із значним запізнення. Вони були збентежені та попередили, що Німеччина не підтримає ідею незалежної України.

Відповіддю на проголошення Акту стали репресії проти українських націоналістів та вбивства. Багато лідерів ОУН, включно зі Степаном Бандерою та Ярославом Стецьком, були заарештовані та відправлені до концентраційних таборів.

Незважаючи на репресії, проголошення Акту мало значний вплив на подальшу боротьбу за українську незалежність. Воно надихнуло багато українців на продовження боротьби проти окупантів – як нацистських, так і радянських.

Значення в історії України

Акт відновлення Української Держави 30 червня 1941 року є важливою сторінкою в історії країни. Як зазначають історики, ця подія засвідчує непереборне прагнення українського народу до незалежності та свободи. Хоча спроба відновити державність у ті складні часи не мала успіху, вона стала символом боротьби і надії, яка передавалася з покоління в покоління.

Сьогодні в Україні вшанування цієї події включає різноманітні заходи, зокрема покладання квітів до пам’ятників учасникам подій, проведення наукових конференцій та тематичних виставок. Цей день служить нагадуванням про важливість національної єдності і незламності у боротьбі за свободу.

Теги:
Новини
Україна
історія України
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