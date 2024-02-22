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Комітет Ради підтримав перейменування 28-и населених пунктів у двох областях, назви яких пов'язані з РФ

22 лютого, 2024 четвер
21:30
Суспільство Верховна Рада

Парламентський комітет підтримав перейменування 28 населених пунктів Дніпропетровської та Миколаївської областей, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови

Про це йдеться в повідомленні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради.

На засіданні 21 лютого Комітет розглянув пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та рекомендації Українського інституту національної пам’яті й Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування деяких населених пунктів Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Зрештою, члени Комітету підтримати перейменування 28 населених пунктів. Тепер проєкти постанов мають винести на розгляд Верховної Ради.

Так, Новомосковськ у Дніпропетровській області пропонують назвати Самар’ю, а не Новою Самар’ю, як раніше затвердила міська рада. Також прибрали м’який знак у кінці. Затверджений варіант міської ради "Нова Самарь" викликав дискусії серед істориків і філологів.

Южноукраїнськ Миколаївської області пропонується назвати Гардом. У XVI столітті на місці Южноукраїнська запорізькі козаки заснували "гард", тобто рибний завод.

Крім того, Комітет пропонує перейменувати у Дніпропетровській області села:

  • Партизанське — в Орільське;
  • Перше Травня — в Богдарівку;
  • Чкаловку — в Чубарівку;
  • Веселу Рощу — в Зелений Гай;
  • Суворовське — в Слобідське;
  • Червоне Поле — в Поле;
  • Червоний Яр — в Яр;
  • Новокурське — в Щасливе;
  • Першотравенку — в Любомирівку;
  • Новомосковське — в Нове;
  • Возвратне — в Цибуляни;
  • Красне — в Долину;
  • Охотниче — у Вовче;
  • Первомайське — в Коржове;
  • Январське — в Січневе;
  • Першотравневе — в Злагоду;
  • Надеждине — в Тихе.

У Миколаївській області пропонується перейменувати такі села:

  • Червоний Став Баштанської громади — в Сухий Став;
  • Новоросійське — в Козацьке;
  • Червонопілля — в Краснопілля;
  • Червоний Став Березнегуватської громади — в Тихий Став;
  • Червоний Яр — в Терновий Яр;
  • Юр’ївку — в Юріївку;
  • Приют — в Мальовниче;
  • Уральське — в Славне;
  • Грейгове — в Миролюбиве.
Теги:
Верховна Рада
історія України
Миколаївщина
Дніпропетровщина
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