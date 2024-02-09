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Корисні ранкові звички, які зроблять ваш день гарним та продуктивним

9 лютого, 2024 п'ятниця
19:40
Суспільство Ранкові звички

Від того, як ми починаємо свій ранок, залежить наша енергія протягом дня, продуктивність та навіть настрій, тому ранкові звички мають велике значення

Справи, які ми виконуємо зранку, впливають на наше фізичне здоров'я та ментальний стан. У цій статті ми розглянемо корисні звички, які допоможуть зробити ваш ранок здоровим та продуктивним, надихнуть на досягнення нових вершин і забезпечать гарний початок кожного дня.

Ранкова рутина, яка може покращити якість життя

Є низка простих речей, які потрібно робити вранці для того, щоб покращити якість життя та самопочуття, а також досягнути успіху. Ранок визначає тон та настрій на весь день, тому важливо віддати належну увагу першим годинам після пробудження.

Займіться фізичними вправами

Після пробудження спеціалісти рекомендують приділити 10-20 хвилин ранковій зарядці. Початок дня з фізичних вправ допоможе підготувати організм до активності протягом дня та покращить загальний настрій і самопочуття.

Не потрібно сильно перевантажувати себе, зробіть легку розминку або розтяжку. Якщо ви любите спорт, тоді можете початок ранок з пробіжки або занять в тренажерному залі. "Варто вибудувати таку послідовність ранкових звичок: прокинулися, випили склянку води, позаймались, перед душем можна випити ще склянку, після душу займаєтеся приготуванням сніданку", – розповіла дієтолог-нутриціолог Ольга Полюхович журналістам Української правди.

Якщо ж спорт точно не ваше, тоді ви можете спробувати практики з медитації або релаксаційних вправ, які допоможуть зменшити стрес та підготувати розум до продуктивної роботи.

Фото: Freepik

Здоровий сніданок

Успішні люди та довгожителі надають перевагу здоровому, багатому на поживні речовини сніданку. Не варто ігнорувати цей прийом їжі, адже сніданок відіграє важливу роль у збалансованому харчуванні, він повинен складати близько 25-30% від всього денного раціону. Це допомагає забезпечити організм необхідними поживними речовинами та енергією для ефективного початку дня.

Прокинувшись, випийте одну склянку води та почекайте приблизно пів години, потім можете приступати до прийому їжі. Важливо, щоб сніданок містив багато білків, вуглеводів, волокон та здорових жирів, щоб забезпечити довготривалу ситість і стабільний рівень енергії протягом першої половини дня. Не варто вживати на сніданок багато швидких вуглеводів, наприклад, солодка вівсянка з фруктами та сік. Краще збалансуйте цей прийом їжі, додайте до вареної вівсянки яйце, сир або горіхи та овочевий салат. У якості десерту можете скуштувати фрукти чи сухофрукти.

Ранкова кава

Мабуть, один із найулюбленіших ритуалів багатьох людей – горнятко кави зранку. Низка наукових досліджень підтверджують, що кава може допомагати людям прокинутися вранці та зберігати енергію протягом усього дня. Кава містить кофеїн, який є стимулятором центральної нервової системи, може покращити настрій, увагу, концентрацію та фізичну витривалість.

Однак важливо вживати каву з обережністю та слідкувати за кількістю, оскільки зловживання кофеїном може мати також і негативний вплив на здоров'я. Важливо пам'ятати про індивідуальну чутливість до кофеїну кожної людини та збалансовано підходити до його споживання. Крім того, експерти зазначають, що для хорошого самопочуття краще вживати каву без додавання цукру та молока.

Рекомендована безпечна денна доза кофеїну для більшості дорослих становить до 400 міліграмів. Це еквівалентно приблизно 4-5 чашкам кави, залежно від способу приготування та концентрації кофеїну. Такі дані наводять в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA, USFDA).

Фото: Freepik

Час для планування дня та саморефлексії

Успішні люди завжди виділяють час на планування своїх цілей та завдань на день, щоб мати чітке уявлення про те, що їх чекає та як досягти успіху.

Саморефлексія - це процес аналізу та роздумів про свої думки, почуття, дії та досвід. Вона включає усвідомлення своїх сильних та слабких сторін, оцінку власних досягнень і помилок, а також розвиток самосприйняття та самосвідомості. Саморефлексія дозволяє вам уважніше підготуватися до робочого дня, зосередитися на своїх цілях та планах. Це може збільшити продуктивність, а також сприяти особистому розвитку.

Проведіть трохи часу на сонці

Якщо дозволяє погода, варто побути трохи часу на сонці. Це важливо для здоров'я, оскільки допомагає організму виробляти достатню кількість вітаміну D. Цей вітамін має велике значення для зміцнення кісток, підтримання імунної системи та регулювання настрою. Звичка проводити час на свіжому повітрі рано вранці допоможе забезпечити достатню кількість сонячного світла для синтезу цієї хімічної сполуки в організмі.

Крім того, вітамін D може впливати на процеси схуднення та контролю ваги. Дослідження показали, що недостача вітаміну D може бути пов'язана з набором ваги. Однак важливо розуміти, що цей вітамін сам по собі не є чарівною пігулкою для схуднення.

Пам'ятайте, що тривалість перебування на сонці повинна бути обмеженою, враховуйте індивідуальні особливості типу шкіри, а також сезон, час дня та географічну широту.

Фото: Freepik


 
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