Лише президент має вносити мобілізаційний законопроєкт, інакше це перекладання відповідальності, - нардеп Синютка

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Добре, що парламент припинив цей політичний театр абсурду, який тривав впродовж двох тижнів, коли суспільство дискутувало норми, непотрібні для посилення української армії. Рішення про посилення армії потрібне як військовим, цивільним, так і владі. Але те, що було подано як проєкт, по суті, змісту і формі не відповідало цим потребам", - повідомив нардеп.

За його словами, лише президент має вносити мобілізаційний законопроєкт. Заради єдності навколо ЗСУ, Зеленського готові підтримати.

"Ми готові підтримати документ, який буде відповідати потребам української армії. Якщо це знову буде доопрацьовано без закритого засідання Ради національної безпеки і оборони України, Ставки Верховного головнокомандувача, а десь у Міністерстві оборони, це буде свідчити про бажання перекласти відповідальність, а не працювати заради армії та перемоги", - сказав Синютка.

Розробляти такі законопроєкти не є завданням військових, зазначив він.

"Давайте будемо спонукати владу робити все по закону та в інтересах війська. Це завдання військово-політичного керівництва. Саме Верховний головнокомандувач Зеленський має взяти на себе це завдання і відповідальність", - резюмував Синютка.