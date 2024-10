Мистецтво міксології: BAYADERA GROUP на BAROMETER BAR SHOW 2024

BAYADERA GROUP активно долучилася до події, презентуючи власні українські бренди: коньяк KOBLEVO, преміальну горілку "Перша гільдія" та український джин "Козацька рада". Продукція цих брендів ще раз підтвердила свою виняткову якість і креативність, гармонійно доповнюючи концепцію заходу та вносячи український колорит у світову коктейльну культуру.

Коньяк KOBLEVO здобув визнання не лише за свою високу якість, але й за унікальні можливості у світі барменів. Коктейлі на основі KOBLEVO створюють нову культуру споживання коньяку, поєднуючи традиційні смаки з сучасними міксологічними техніками. На заході найбільш популярним коктейлем став "Яблучна любов", що складається з коньяку Koblevo Reserve VS, 3 зірки, лікеру кислого яблука Luxardo Sour

Apple та лікеру з бергамоту Joseph Cartron. Відвідувачі заходу скуштували понад 100 коктейлів на основі українського коньяку і продегустували асортимент напоїв KOBLEVO в чистому вигляді. Спікер Олег Козловський зібрав повну залу з лекцією "Снобізм українського продукту. Руйнування міфу, що український продукт не може бути якісним та поступається імпорту".

Горілка "Перша гільдія" представила свою лімітовану колекцію Art Edition, яка символізує колір життя через мистецтво творців – художників, поетів та письменників. Ця колекція втілює унікальні постаті, що змінили українську та світову культуру, серед яких Вінсент Ван Гог, Тарас Шевченко та Іван Франко. Art Edition – це не просто набір напоїв, це втілення культурної спадщини, яке додає особливого значення кожному ковтку, переносячи споживача у світ високого мистецтва та естетики. За два дні заходу на барі "Першої гільдії" було продано понад 200 коктейлів, а найпопулярнішим став Basil Blade, до складу якого входять преміальна горілка "Перша гільдія", ананасовий сік, лайм, базиліковий сироп та Prosecco. Також у преміального бренду був ексклюзивний коктейль у баночках Van Gogh’s Mashroom, який складався з таких інгредієнтів: преміум горілка "Перша гільдія", настояна на лісових грибах, лікер Cordial, лікер La Tomato та какао-бітер.

Джин "Козацька рада" – це гордість українського походження, адже він виготовляється на основі ялівцю, зібраного на Івано-Франківщині. Цей особливий регіон походження інгредієнтів надає джину насичений смак, роблячи його ідеальним для коктейлів, що поєднують автентичні українські смаки з сучасними тенденціями барної культури. На заході бармени джину "Козацька рада" продали 150 коктейлів, серед яких

найпопулярнішим став Midday Breeze. До його складу входять джин "Козацька рада", сироп ківі, сік лимона, лаймовий сироп, вода, алое та яєчний білок. Крім того, спікер Владислав Корольов провів лекцію-дегустацію, що зібрала повну залу, на тему: "Джин по-українськи: як створити британський напій з українським характером".

Також на BAROMETR 2024 були представлені бренди, які BAYADERA GROUP ексклюзивно імпортує в Україну, а саме: The Singleton, Tanqueray, METAXA, Cointreau, Tequila Jarana, Hennessy, Johnnie Walker та Glenmorangie. The Singleton приваблює любителів витриманого віскі своєю глибиною смаку. Tanqueray відомий своїм класичним джином, що чудово поєднується з різними коктейлями. The Singleton та Tanqueray продемонстрували свою популярність серед поціновувачів якісних напоїв. Було продано понад 1000 коктейлів, а найпопулярнішим

серед них став "Гімлет", який відзначили за збалансований смак та витончений аромат. Він складається з таких інгредієнтів: класичний джин Tanqueray, лаймовий сироп та лаймова цедра.

METAXA, легендарний грецький бренд, який поєднує унікальний букет ароматів винограду й трав, не залишив байдужими відвідувачів івенту. Завдяки своєму витонченому смаку та глибокому характеру METAXA залишається незамінним напоєм для тих, хто шукає щось особливе. На заході було продано 108 коктейлів, а найпопулярнішим став Me-groni, склад якого: METAXA 12 Stars, солодкий вермут та апельсинова цедра.

Cointreau – відомий французький апельсиновий лікер, який став класикою світової міксології. Його свіжий цитрусовий смак додає витонченості будь-якому коктейлю, а багатий аромат робить його ідеальним інгредієнтом для таких відомих коктейлів, як "Маргарита" або "Космополітен". На заході було продано 231 коктейль з Cointreau, а найбільше сподобався гостьовий Allo з такими інгредієнтами: Cointreau, текіла El

Destilador, El Gobernador, ром Trois Rivieres Cuvee De L’ocean, лікер винограду та щавлю, сольовий розчин 20%.

Tequila Jarana представляє справжній дух Мексики, втілюючи в собі багатовікову традицію виробництва текіли. Завдяки своєму яскравому та чистому смаку цей бренд стає все більш популярним як для насолоди у чистому вигляді, так і для створення автентичних мексиканських коктейлів. На BAROMETER 2024 було продано 384 коктейлі, а найпопулярнішою стала дегустаційна порція Jarana Repos – це текіла з соку блакитної агави, яка порадує свіжим екзотичним смаком і дуже швидко підійме настрій завдяки своїй високій міцності – 35%. Напій витримується кілька місяців у дубових бочках і за цей час насичується новими відтінками смаку.

Hennessy - всесвітньо відомий бренд коньяку, який понад два століття встановлює стандарти в категорії преміальних алкогольних напоїв. Кожен ковток відображає мистецтво майстрів, які з покоління в покоління передають секрети створення ідеального коньяку. Завдяки глибокій історії та незмінній якості Hennessy став символом розкоші та вишуканості у світі алкоголю. На барі коньяку №1 у світі було продано близько 180 коктейлів та близько 100 порцій Hennessy в чистому вигляді. Найпопулярніший коктейль був Hennessy Celebration, який складається з Hennessy Very Spesial, солодкого вермуту, бітера й апельсина.

Glenmorangie – один із найшанованіших шотландських брендів односолодового віскі, який відомий своєю легкістю. Він вирізняється не лише винятковою якістю, але й інноваційним підходом у довитримці віскі з використанням унікальних дубових бочок для створення складного і багатогранного смаку. Бренд презентував новий продукт – Glenmorangie Original 12 YO. Новинку, яка з’явилася в результаті вдосконалення

флагманського The Original десятирічної витримки! На барі бренду було продано біля 246 драмів (шотландська міра обсягу спиртних напоїв, переважно віскі) віскі Glenmorangie. Найпопулярніший коктейль на заході був Whisky Sour, склад якого: Glenmorangie 10

YO, лимонний сік, цукровий сироп, бітер та яєчний білок.

Johnnie Walker - один із найвідоміших брендів шотландського віскі у світі, заснований у 1820 році Джоном Вокером. Він став визначним завдяки неперевершеному балансу смаку, де кожен сорт – від Red Label до ексклюзивного Blue Label – демонструє майстерність блендування. В рамках Barometer Bar Show бренд був представлений у вигляді імерсійного театру в окремій кімнаті, де відбулися дії "Люди. Ремесло. Пристрасть". 16 спікерів читали лекції з різних галузей, дотичних до індустрії гостинності. В рамках цих доповідей відвідувачі дізнались більше про історію бренду Johnnie Walker, спробували поєднання фудпейрінгу, коктейлі та купажі Johnnie Walker Black Label та Johnnie Walker Blue Label.

BAROMETER 2024 став чудовою нагодою не лише для демонстрації продукції, але й для зміцнення партнерських відносин та відкриття нових можливостей. Це подія, яка нагадує, що барна індустрія – це не просто робота. Це про людей, їхню креативність, пристрасть і прагнення до вдосконалення. Дякуємо всім учасникам, організаторам і гостям BAROMETER 2024 за неймовірну атмосферу та нові можливості, які відкриває цей майданчик для індустрії.

Детальніше ознайомитися з асортиментом напоїв BAYADERA GROUP можна в інтернет-магазині https://bayadera.ua/