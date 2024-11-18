На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма: загинули понад 140 тварин

Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровщини.

Як зазначається, коли рятувальники приїхали на ферму, вогонь вже охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі становила 700 кв. м.

Внаслідок займання загинуло понад 140 різних свійських тварин.

У гасінні пожежі брав участь 21 рятувальник, вогнеборці залучили 4 пожежні автомобілі. Наразі причини займання невідомі.