На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма: загинули понад 140 тварин
Уночі понеділка, 18 листопада, у селищі Єлизаветівка Дніпропетровської області сталася пожежа на кінній фермі, внаслідок чого загинули понад 140 різних тварин
Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровщини.
Як зазначається, коли рятувальники приїхали на ферму, вогонь вже охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі становила 700 кв. м.
Внаслідок займання загинуло понад 140 різних свійських тварин.
У гасінні пожежі брав участь 21 рятувальник, вогнеборці залучили 4 пожежні автомобілі. Наразі причини займання невідомі.
Цієї ж ночі у Голосіївському районі Києва загорілася квартира на 9-му поверсі житлового будинку. Внаслідок пожежі постраждали двоє людей.
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