На думку Банкової, КСУ шкодить Зеленському, попереду перезавантаження, - політолог Кулик

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Попереду перезавантаження Конституційного Суду України. Зрозуміло, що його бездіяльність, з точки зору Банкової, шкодить президенту і його оточенню. В Офісі президента є запитання до Верховного суду і його палат. Можливо Андрій Смирнов, ексзаступник голови Офісу, який відповідав за суди, не справився з поставленими завданнями", - зазначив Кулик.

За його словами, останнім часом в судовій системі і в ОП були певні проблеми.

"Необхідні рішення для ОП не вдавалося затвердити. Також казали про наявність напруги у суддівського і прокурорського самоврядування з ОП. Фахові спільноти нотаріату адвокатів та інших структур також висловлювали своє незадоволення стосовно ручного втручання в їх діяльності, з боку окремих фігур, наближених до Банкової. Йдеться про намагання когось кудись поставити, обрати чи переобрати. Це створювало пробуксовуваня в ухваленні необхідних судових рішень для ОП", - додав він.