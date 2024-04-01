На думку Банкової, КСУ шкодить Зеленському, попереду перезавантаження, - політолог Кулик
Політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик припустив, з чим можуть бути пов'язані масштабні ротації в Офісі президента
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Попереду перезавантаження Конституційного Суду України. Зрозуміло, що його бездіяльність, з точки зору Банкової, шкодить президенту і його оточенню. В Офісі президента є запитання до Верховного суду і його палат. Можливо Андрій Смирнов, ексзаступник голови Офісу, який відповідав за суди, не справився з поставленими завданнями", - зазначив Кулик.
За його словами, останнім часом в судовій системі і в ОП були певні проблеми.
"Необхідні рішення для ОП не вдавалося затвердити. Також казали про наявність напруги у суддівського і прокурорського самоврядування з ОП. Фахові спільноти нотаріату адвокатів та інших структур також висловлювали своє незадоволення стосовно ручного втручання в їх діяльності, з боку окремих фігур, наближених до Банкової. Йдеться про намагання когось кудись поставити, обрати чи переобрати. Це створювало пробуксовуваня в ухваленні необхідних судових рішень для ОП", - додав він.
-
Нагадаємо, 29 лютого Президент України Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду.
-
29 березня Володимир Зеленський звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе