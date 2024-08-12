Нам слід звикати до нових цін на хліб і на інші продукти, - голова ГС "Борошномели України"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми маємо в цьому році врожай порядку 20 млн тонн пшениці, для внутрішнього споживання нам достатньо 3,5 млн тонн пшениці, тобто в кількісному вимірі цього більше чим достатньо. З іншого боку ми говоримо про пшеницю, ми ж розуміємо, що пшениця буває різної якості, нам, для прикладу, борошномелам, а від нас і хлібникам, потрібно борошно, яке виробляється з помельної партії, в якій 80% пшениці 2-го класу і 30% пшениці 3-го класу. Ми не використовуємо пшеницю 4-го класу, тобто фуражну. На жаль, за останні, мабуть, 5-6 років дуже суттєво скоротився обсяг саме пшениці 2-го класу, тобто тої, яку ми називаємо борошномельною", - розповів Рибчинський.

Він зазначив, що попри це така пшениця на ринку України є в достатній кількості, щоправда є і конкуренція.

"Ми за цю пшеницю конкуруємо з експортерами зерна, вони так само викуповують її у фермерів і експортують на зовнішні ринки. Тобто коли ми говоримо про внутрішнє споживання, ми повинні розуміти, що в собівартості борошна 90% - це ціна зерна пшениці, не більше - не менше. Тобто якщо зменшується ціна пшениці, відповідно зменшується ціна борошна, якщо збільшується ціна на пшеницю - збільшується ціна на борошно. Відповідно в собівартості хліба, в залежності від сортів, від 40 до 60% - це ціна борошна і все це пов’язані між собою цифри", - зазначив він.

Родіон Рибчинський розповів про те, як зросли ціни на пшеницю.

"На сьогоднішній день ми констатуємо, що при зростанні ціни, за рік зерно пшениці виросло грубо кажучи з 6 тисяч гривень за тонну до 9 600-9 800 гривень за тонну, тобто в 1,5 рази. Знову таки споживач же не скаже, що за рік у нас ціна на борошно виросла в півтора рази, правда, але це не може весь час бути, тому що на сьогоднішній день вже сільгоспвиробники просто нам не продають зерно, дешевше тої ціни, яку я вам назвав - 9,5 і, на жаль, тенденція буде йти на подорожчання сировини і відповідно буде дорожчати борошно, буде дорожчати хліб", - сказав він.

Голова спілки борошномелів зазначив, що хліб може подорожчати на понад 20%.

"Пекарі говорять, що все-таки слід піднімати ціну на готову випічку, на хлібо-булочні вироби, кажуть цифру орієнтовно від 15 до 20%, якщо не цього року, то треба бодай наступного, щоб підприємства працювали. - На мій розсуд хлібопекарі дуже оптимістичні. Тобто я, на жаль, бачу, що в наступні пів року ціна виросте трішки більше тої цифри, яку ви назвали в максимум, інших шляхів, на жаль, немає. Крім того, ми говоримо про пряме ціноутворення від зерна, борошна до хліба, а ми розуміємо, що найближчим часом будуть збільшені податки, буде акциз на пальне - це також внесе свою корективу в ціноутворення, тут ми нікуди не дінемось і тому споживачам, нам з вами слід звикати до нових цін і на хліб, і на інші продукти харчування", - додав Родіон Рибчинський.