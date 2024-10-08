Не вдалося врегулювати ситуацію з call-центрами: нардепка Василевська-Смаглюк прокоментувала схвалення законопроєкту про вдосконалення функцій НБУ

Про це вона розповіла в кулуарах ВР кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

"Національний банк отримає більше можливостей для регулювання небанківського фінансового сектору, підвищується штраф у разі порушень, можна відкликати буде ліцензію. Більше засобів для того, щоб на певні запити отримувати відповіді", - пояснила вона.

Також Василевська-Смаглюк згадала про регулювання мобільних операторів. Вона акцентувала: відтепер будь-які можливі ризики будуть мінімізовані стосовно того, що "через рахунки абонентів національних операторів мобільного зв'язку могли виводити кошти".

Водночас нардепка розповіла, що врегулювати ситуацію з call-центрами не вдалося: у таких випадках люди звертаються до кіберполіції, тому що вони надіслали кошти через дезінформацію зловмисників.

За її словами, за останні 2 роки 300 тис. українців "віддали" 6 млрд грн call-центрам.

"Ми пропонували в цьому законопроєкті описати схему, коли в кіберполіцію звертається особа постраждала в результаті дії шахраїв, тобто з її платіжної картки були виведені кошти… Людина звертається в кіберполіцію і протягом 24 годин отримує інформацію із банків про те, де була здійснена операція (тобто її геолокація), на кого були переведені ці суми, з яких банкоматів і геолокації цих банкоматів", - сказала вона.

Однак ВР відмовилася надавати доступ до таких даних кіберполіції.

"У результаті ми маємо тисячі нерозслідуваних кейсів, коли в людей забирали гроші і не можна отримати нічого, окрім рішення суду", - додала нардепка.

Василевська-Смаглюк також розповіла, що друге питання стосувалось військових, оскільки наразі близько 300 млн грн, зокрема лікарняні, бойові та виплати сімʼям загиблих, військові частини помилково перерахували іншим громадянам.

"Здебільшого 75% цих людей, які неправомірно отримали ці кошти, не хочуть їх повертати назад військовим частинам. Ми маємо сотні мільйонів коштів, які могли б зараз замість підвищення податків або для того, щоб перекрити підвищення податків, піти законним власникам - тобто військовим або членам родини", - додала вона.

Василевська-Смаглюк підкреслила, що ці два питання Верховна Рада не ухвалила.

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