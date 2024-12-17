Ненадання відпусток і відсутність грошової допомоги: Лубінець розповів, з якими скаргами зверталися військові у 2024 році

Про це він розповів на пресконференції, передає Укрінформ.

"За цей рік від дійсних військовослужбовців ми отримали достатньо велику кількість звернень – близько 4 тисяч. І з кожного питання була від нас юридична реакція. На першому місці (за кількістю – ред.) – звернення, які стосувалися порушених прав на відпустку, на виплату допомоги при пораненні. Також були окремі звернення щодо незаконних дій командирів", - зазначив омбудсмен.

Також він прокоментував інформацію про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Наразі Лубінець не може сказати, скільки є постраждалих - це таємниця слідства.

"Як мені вже стало відомо, були звернення ще з вересня поточного року в цій ситуації. Ми зараз перевіряємо не тільки факт, який зараз став відомий, але і яка була реакція на попередні звернення", - додав уповноважений.

Інформація про знущання в 211 бригаді: що відомо

Українська правда в понеділок, 16 грудня, оприлюднила матеріал на основі отриманих фактів від бійців 211-ї понтонно-мостової бригади про знущання з військових, кумівство, вимагання коштів та інші порушення в підрозділі.

За інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових, погрожуючи їм переведенням у піхоту, або ж застосовувало фізичну силу до тих, хто не платив.

Зокрема, Владислав Пастух, який довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади, погрожував бійцям тим, що "його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо"".

Після публікації матеріалів УП, на ситуацію відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку в ЗСУ.

17 грудня в Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади.