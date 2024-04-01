Парфумерний гардероб: ваша індивідуальність у кожному подиху

Подібно до того, як ми обираємо вбрання відповідно до сезону або події, парфуми можуть стати не менш важливим елементом у створенні образу. Вони можуть підкреслити нашу унікальність, створити атмосферу романтики, елегантності або виразити сміливість, спокій або впевненість. Важливо мати в арсеналі різноманітні аромати, які відповідатимуть різним ситуаціям та настрою, щоб завжди бути готовими до будь-яких викликів та можливостей, які нам принесе життя.

Що таке парфумерний гардероб?

Парфумерний гардероб - це колекція ароматів, яка складається з різних видів парфумів, кожен з яких призначений для певних ситуацій, настрою або сезонів.

Створення парфумерного гардеробу дає змогу мати в арсеналі аромати для різних ситуацій: від повсякденних виїздів, роботи або зустрічей з друзями до особливих вечорів або важливих подій. Кожен аромат може виражати певний настрій, створювати атмосферу та підкреслювати індивідуальність людини. Такий гардероб допомагає виражати себе через аромат та створювати незабутні враження.

"Ароматний гардероб — це персоналізований набір улюблених ароматів, які можна носити окремо або поєднувати, щоб ідеально відповідати настрою, образу чи події", — розповіла директорка відділу закупівель і краси HarrodsМія Коллінз у матеріалі Vogue Ukraine.

Всі ми різні, хтось має улюблений аромат та користується ним щоденно протягом року. Інші – підбирають парфуми залежно від настрою або змінюють відповідно до сезону. Підходів тут дуже багато, але головне знайти саме ті аромати, що підходять вам.

Деякі любителі ароматів часто вибирають парфуми, що відповідають певним ситуаціям. Наприклад, аромати можуть бути призначені для повсякденного використання, тоді як інші можуть бути збережені для особливих випадків або вечірніх виходів. Цей підхід допомагає створити різноманітну колекцію, яка збирається роками. Вона відображає аспекти особистості та відповідає різним ситуаціям у житті. Кожен аромат стає часткою образу, який доповнює і підкреслює індивідуальність людини.

Фото: maxima.pt

Які існують групи ароматів та скільки їх має бути в колекції?

Насамперед варто розібратися у групах ароматів та загальній класифікації парфумерії. Вона може бути класифікована за кількома критеріями, включаючи концентрацію ароматичних олій, ароматичні ноти та інше.

За концентрацією ароматичних олій виділяють:

Парфуми – найдорожчий вид, оскільки мають найвищу концентрацію ароматичних олій (зазвичай близько 20-30%) і найбільш тривалий аромат.

Парфумована вода (Eau de Parfum) - мають меншу концентрацію ароматичних олій (зазвичай 12-15%), але все ще інтенсивний аромат.

Туалетна вода (Eau de Toilette) - мають ще меншу концентрацію ароматичних олій (зазвичай в межах 5-15%), тому насиченість аромату менша, ніж в попередній категорії.

Крім того, виділяють ще одеколони – засоби, які мають найнижчу концентрацію ароматичних олій та найменш тривалий аромат.

За класом парфумів виділяють: мас-маркет, мідл-маркет та люкс. Інколи сюди ще вносять нішеву (селективну) парфумерію. Однак, дуже важливо зосередитися на пошуку "своєї" композиції та знайти парфуми, які сподобаються вам від верхньої ноти до серця. Загально виділять такі основні групи ароматів:

Квіткові – це різноманітні аромати, можуть відчуватися дуже солодко або, навпаки, мати освіжаючий ефект. Зазвичай це ноти троянди, жасмину, лілії, фіалки та інше.

Деревні – це шлейфові аромати, відчутні саме ноти дерева (кедр, сандалове дерево, ветівер та інше).

Фруктові – відтінки апельсину, яблука, персика та інше. Зазвичай солодкі та легкі.

Цитрусові – дуже універсальні та яскраві аромати, часто асоціюються із яскравими емоціями. Мають такі основні аромати: лайм, апресин, грейпфрут, помело та інші.

Східні та пряні – мають екзотичні відтінки, такі як бурштин, мускус, амбра, ваніль та інші спеції.

Зелені або фужерні – це аромати, що містять ноти папороті, дерев'яного моху, ефіри із зелених рослин та багато іншого. Їхні свіжі, натуральні ноти додають елегантності та легкості, роблячи їх ідеальними для будь-якої нагоди та настрою.

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Отже, підходів до формування парфумерного гардеробу дуже багато, але ви повинні визначитися із головними нотами та тим, що вам дійсно подобається. Експерти зазначають, що для початку достатньо мати приблизно чотири парфуми.

"Я б сказала, що принаймні чотири аромати — по одному на сезон — це добре. Це розумний початок, враховуючи ціни на парфуми. Згодом ви зможете збільшити кількість примірників у своїй колекції, якщо забажаєте. Існує так багато категорій ароматів, і в кожній є підкатегорії. Якщо задатися метою мати по одному аромату на кожну, то колекція складе сотні флаконів", — розповіла для Vogue парфумерна стилістка Ізабель Ланглуа.

Фахівчиня також зазначила, що не обов'язково купувати великі баночки парфумів. Для того, щоб зібрати різноманітній ароматний гардероб, спробуйте купувати мініатюри, що мають об'єм 25-30 мл. Такий підхід не лише допоможе зберегти гроші та простір на полиці, а також парфуми не будуть "залежуватись".

Як обирати парфуми для колекції?

Підбір парфумів - це індивідуальний процес, який залежить від особистих уподобань, типу шкіри та інших факторів. Експерти зазначають, що не варто сліпо гнатися за модними новинками або, навпаки, відсікати всі парфуми з колекції, якщо вам не сподобався один аромат.

Спробуйте з'ясувати, які аромати вам подобаються найбільше - чи це свіжі, квіткові, деревні або інші ноти. Відвідайте магазин парфумерії та протестуйте аромати на шкірі, а не на блотерах. Наша шкіра дуже специфічна та особлива, тому інколи парфуми на одних людях чудово розкриваються, а іншим банально не підходять. Тому пам'ятайте, що аромат може різко змінюватися після нанесення на шкіру, але якщо ви алергік, краще не експериментувати.

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Нанесіть парфум на зап'ясток, дайте спирту трохи випаруватися і понюхайте, щоб отримати перше враження. Ви повинні відчути верхні ноти та ноти серця. Почекайте ще 10 хвилин та знову понюхайте, тоді ви зможете відчути вже ноти бази та серця. Проте, щоб справедливо оцінити аромат, краще зачекати ще півгодини. Саме тоді ви зможете визначити, чи подобається вам цей парфум в повному його розквіті.

Крім того, якщо у вас немає можливості випробувати парфуми в магазині, ви можете замовити невеликі парфюмерні набори мініатюр (Discovery Sets) або придбати тестери. Довіряйте своїй інтуїції та обирайте ті аромати, які вам дійсно подобаються, адже з ними ви відчуватимете себе впевнено та невимушено.