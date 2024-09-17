Перепис населення можна буде провести лише після скасування воєнного стану, - Держслужба статистики
Очільник Державної служби статистики Ігор Вернер заявив, що проведення перепису населення можливе лише після закінчення воєнного стану
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Єдиним шляхом для України отримати достовірну інформацію щодо чисельності населення, є виключно проведення Всеукраїнського перепису населення. А це пов'язано з закінченням дії правового режиму воєнного стану", - сказав Вернер.
Він зазначив, що перепис - це основа, як Україна отримувала дані про чисельність населення. До уваги брали природний рух населення - скільки людей народилося, скільки померло - і виводили, якою є міграція населення. Це дозволяло зберігати оцінку чисельності населення в межах України у довоєнний період.
"На жаль, у 2022 році ви пам'ятаєте процеси, які відбувалися - насамперед, неконтрольована міграція. Коли у людини рвуться бомби над головою, вона змушена тікати, вона менш за все думає про те, що їй треба десь стати на облік, знятися з обліку. Так ми втратили ключовий напрям міграції", - зазначив очільник Держслужби статистики.
За його словами, за 2022 рік смертність населення у порівнянні з 2021 роком зменшилася на 25%, а у 2023 році - на 31%.
"Ми розуміємо, що ці дані хибні. Зрозуміло, що ці цифри є, але чи можемо ми їх використовувати для вироблення офіційної статистики? Ні", - заявив Вернер.
Він також розповів, що у 2022 році Держслужба статистики звернулась до операторів мобільного зв'язку, щоб "принаймні оцінити чисельність населення, яке на сьогодні є в Україні". Проте моделі, які використовують оператори наразі не застосовуються у повному обсязі.
Так, Вернер наголосив, що єдиний спосіб отримати достовірну інформацію щодо чисельності населення - провести перепис населення.
- Серед майже 230 держав Україна має найнижчу народжуваність, а також найвищу смертність у світі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.8Продаж 46.52
- Актуальне
- Важливе