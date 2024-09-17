Перепис населення можна буде провести лише після скасування воєнного стану, - Держслужба статистики

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Єдиним шляхом для України отримати достовірну інформацію щодо чисельності населення, є виключно проведення Всеукраїнського перепису населення. А це пов'язано з закінченням дії правового режиму воєнного стану", - сказав Вернер.

Він зазначив, що перепис - це основа, як Україна отримувала дані про чисельність населення. До уваги брали природний рух населення - скільки людей народилося, скільки померло - і виводили, якою є міграція населення. Це дозволяло зберігати оцінку чисельності населення в межах України у довоєнний період.

"На жаль, у 2022 році ви пам'ятаєте процеси, які відбувалися - насамперед, неконтрольована міграція. Коли у людини рвуться бомби над головою, вона змушена тікати, вона менш за все думає про те, що їй треба десь стати на облік, знятися з обліку. Так ми втратили ключовий напрям міграції", - зазначив очільник Держслужби статистики.

За його словами, за 2022 рік смертність населення у порівнянні з 2021 роком зменшилася на 25%, а у 2023 році - на 31%.

"Ми розуміємо, що ці дані хибні. Зрозуміло, що ці цифри є, але чи можемо ми їх використовувати для вироблення офіційної статистики? Ні", - заявив Вернер.

Він також розповів, що у 2022 році Держслужба статистики звернулась до операторів мобільного зв'язку, щоб "принаймні оцінити чисельність населення, яке на сьогодні є в Україні". Проте моделі, які використовують оператори наразі не застосовуються у повному обсязі.

Так, Вернер наголосив, що єдиний спосіб отримати достовірну інформацію щодо чисельності населення - провести перепис населення.