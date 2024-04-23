Переваги металопластикових вікон

Металопластикові вікна можна побачити у переважній більшості сучасних будівель. Чому цей вид вікна такий популярний?

Збереження тепла взимку

Для запобігання втрати тепла з приміщення важливі теплофізичні показники, зокрема коефіцієнт опору теплопередачі. У вікнах компанії "Геоком Рест" він перевищує 0,9 м2·°С/В, а це означає дійсно хороший рівень збереження тепла. Перед купівлею вікна радимо поцікавитися, який показник оптимальний саме для вашого регіону, оскільки для кожної кліматичної зони він свій.

Доступність та невисока вартість

Кінцева вартість вікна залежить від багатьох факторів. ПВХ-профіль, склопакет, фурнітура, розмір і дизайн будуть коштувати по-різному залежно від того, яку комплектацію ви вибере. Але якщо взяти до уваги співвідношення ціни та якості вікон із різних матеріалів, то найбільш виграшна позиція буде у металопластикового.

Простота догляду і користування

Догляд за металопластиковим вікном можна впевнено охарактеризувати як елементарний. Найголовніше час від часу мити профіль і скло неабразивними речовинами, чистити і змащувати фурнітуру.

Швидке виконання замовлення

Зазвичай середній строк від замовлення до встановлення стандартного вікна становить лише 5–7 діб. На вікно з індивідуальним дизайном чи нестандартною конфігурацією часу потрібно трохи більше через технологічні особливості деяких процесів.

Великий вибір кольорів та дизайнерських рішень

Ваше вікно може бути не лише прямокутним, а й круглим, арочним, трикутним — яким забажаєте. А якщо хочеться надати приміщенню (заодно і вікну) унікальності, можна придбати алюмінієві декоративні накладки різних кольорів або зробити ламінування.

На будь-який смак і гаманець!

Оскільки ціна та якість напряму залежать від комплектації, компанія "Геоком Рест" підібрала варіанти вікон — кожне зі своїми особливостями і перевагами.

"Економ"

Прості комплектувальні, без зайвих опцій, ціна найбільш доступна. Підійде для тих, хто шукає просте вікно в неопалюване приміщення для захисту від вітру і дощу.

"Стандарт"

Середня комплектація, функціональна та якісна конструкція, доступна ціна. Оптимально для замовників, які шукають надійне вікно, виготовлене за усіма нормами і показниками ДСТУ.

"Комфорт"

Найкращий варіант комплектації, найвищі показники збереження тепла і шумоізоляції. Створене для тих, хто хоче отримати найвищий рівень комфорту перебування в приміщенні.

Кого варто обрати?

Компанія "Геоком Рест" https://geokomrest.ua/ua виготовляє конструкції з алюмінію та пластику вже понад 20 років. Завод "Геоком Рест" у Києві укомплектований найновішим обладнанням німецького виробництва, тому ми можемо виготовляти більше ніж 400 конструкцій щодня, а це — запорука вчасного виконання замовлень. Ми надаємо сервісні послуги європейського рівня, контролюємо якість продукції на всіх етапах виробництва та її відповідність чинним стандартам.