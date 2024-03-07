Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Перша річниця з дня загибелі Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): Героя України та борця за незалежність

Перша річниця з дня загибелі Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): Героя України та борця за незалежність

Крістіна Слончак
7 березня, 2024 четвер
11:00
Суспільство Дмитро Коцюбайло

Сьогодні всі українці вшановують пам’ять загиблого Героя України, справжнього борця за незалежність та хороброго бійця - Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)

У результаті отриманого уламкового поранення в шию під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута, 7 березня загинув 27-річний Дмитро Коцюбайло. Через три дні, на Майдані Незалежності у Києві зібралися тисячі людей, щоб провести в останню путь лейтенанта, відомого за позивним "Да Вінчі".

Перед труною воїна прощалися його побратими, а також вищі військові чини: Кирило Буданов, Олексій Резніков та Валерій Залужний. Президент України Володимир Зеленський також взяв участь у панахиді, яка відбувалась у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, щоб вшанувати пам'ять загиблого. "Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло", - розповів у повідомлені президент.

Фото: Дмитро Дідора

Життєпис Героя

Народився 1 листопада 1995 року в Івано-Франківської області. Прадід Дмитра брав участь у боротьбі як член Української Повстанської Армії (УПА).

Освіту здобув у загальноосвітній школі в селі Бовшів, де нині відкритий музей пам'яті Дмитра. Згодом навчався у професійному будівельному ліцеї. Дмитро дуже любив мистецтво та навчався на художника. Псевдонім "Да Вінчі" відображав його талант у малюванні.

Да Вінчі активно долучився до подій Революції Гідності. Потім пішов як доброволець на фронт з початку війни у 2014 році, коли йому виповнилось лише 18 років. Того ж року отримав важке поранення в Пісках, що на Донеччині, однак після одужання одразу вирушив на поле бою. Із 2016 року він став командиром та очолив 1-шу окрему штурмову роту "Вовки Да Вінчі".

За свою відвагу та військові заслуги він 2017 року отримав звання "Народного героя", а у 2021 році був нагороджений найвищим званням - Герой України. Цю нагороду йому особисто вручив Володимир Зеленський у залі Верховної Ради. Влітку 2023 року у віці 27 рокі, Да Вінчі приєднався до Збройних сил України та отримав звання молодшого лейтенанта.

Повномасштабне вторгнення Росії застало Коцюбайла та його побратимів на Донбасі. З лютого підрозділ "вовків" активно брав участь у боях поблизу Щастя. Згодом їх підрозділ був переміщений на Криворізький напрямок. Після цього їх чекали битви на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Дмитро відзначився також активною участю під час операції з деокупації територій Харківської області.

Сьомого березня 2023 року близько п’ятої ранку, Да Вінчі вирушив на передові позиції батальйону, який очолював у зоні біля Бахмута. Це час, коли росіяни зазвичай починають свої обстріли. Однак того разу обстріл почався трошки пізніше, коли Дмитро вже перебував біля пункту спостереження.

Заступник Коцюбайла – капітан Юрій Капустяк розповів, що Да Вінчі дав наказ всім бійцям сховатись в укритті, а сам чекав неподалік входу, щоб пересвідчитися, що всі встигли зайти.

Саме у той момент, коли Да Вінчі майже збирався пройти в укриття, поруч із ним пролунав вибух мінометної міни, один із уламків вразив його в шию. Командиру надали першу допомогу і почали його евакуацію до стабілізаційного пункту.

Коли його кохана Аліна, яка була керівником медичної служби спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", почула по рації щодо важкого пораненого, вона одразу зрозуміла, що мова йде по Дмитра. "У цей момент у мене все впало, я зрозуміла, що це він", - розповіла парамедикиня. У шпиталі Краматорська продовжували реанімацію, однак серце героя зупинилось.  

"Наш підрозділ зветься "Вовки Да Вінчі" саме тому, що ми завжди йшли за ним у бій. Він був для нас найкращим командиром, побратимом, лідером і взірцевим націоналістом. Усе своє свідоме життя Дмитро Коцюбайло присвятив боротьбі. Він пішов на фронт, коли йому заледве виповнилося 18 років. Про його бойовий шлях промовисто говорить факт, що Да Вінчі став першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий прижиттєво отримав звання "Героя України". За Україну у 27 років він віддав своє життя", – зазначили у дописі Facebook побратими Дмитра. Героя поховали на Аскольдовій могилі.

на фото малюнок Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі

Фото: instagram.com/christianguemy

Справа всього життя

Незважаючи на те, що Дмитро Коцюбайло мріяв стати художником, він більше за все хотів звільнити Українські землі від загарбників, тому став справжнім професіоналом своєї справи.

Коцюбайло був одним із перших на передовій, хто почав використовувати дрони, щоб коригувати артилерійський вогонь, згадує Римарук із "Повернись Живим".

Різні бригади просили його допомоги, в той час як артилеристи з роти "вовків" швидко заробили репутацію ефективних та точних бійців. "Вони зважували кожен снаряд, зайві 50 грамів теж потребують корегування", – зауважує Римарук. Детальна розвідка позицій противника, пристрілка, корегування вогню – саме ці підходи, що використовував Да Вінчі, зараз використовуються багатьма військовими.

Вовки Да Вінчі

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ще задовго до повномасштабного вторгнення, Да Вінчі здобув авторитет серед військових. Його підрозділ, який брав участь в оперативних діях майже у всіх гарячих точках зони АТО, був добре підготовлений і високо цінувався багатьма командувачами. Добровольча рота не входила до складу Збройних сил України, тому фактично не була підпорядкована нікому в армії. Це дратувало деяких генералів, але інші цінували сміливість та готовність до битв.

"Він пройшов шлях від звичайного хлопця до командира, який має авторитет, повагу, з яким ідуть бійці в бій, а це найголовніше на війні. І цей авторитет на війні допомогла здобути його сміливість, відповідальність та рішучість", - розповів в інтерв'ю Еспресо.TV Василь Абрамів, побратим Да Вінчі у добровольчому корпусі.

Важливим є також те, як Коцюбайло вибудовував комунікацію та дружбу серед військових. Да Вінчі влаштовував найкращі заходи без алкоголю для військових. Різні люди з підрозділів та частин приєднувалися до святкових обідів, де звучали патріотичні пісні та невимушені розмови. Бійці ділилися своїми досвідом та переживаннями. Він, як командир, був прикладом не лише для свого підрозділу, а й для інших військових керівників.

Навіть Валерій Залужний був знайомий та товаришував із Дмитром. Саме генерал переконав Да Вінчі вступити до лав Збройних сил України у середині 2022 року. Хоча серед добровольців це відбувалось досить рідко. "У нас було багацько мрій і планів, які ми потроху реалізовували, – сказав він на прощання воїну, – але ти маєш бути впевнений, що ми не лише помстимося, а й переможемо", - сказав Залужний під час прощання із Дмитром Коцюбайло.

Пам'ять про Героя

Крім музею, який був створений у рідній школі Дмитра, меморіалів та вулиць названих на честь Героя, у різних містах є ще низка ініціатив, які мають на меті закарбувати його ім'я. Так, в квітні 2023 року у Львові на Галицькій площі, відбулося урочисте відкриття фонтану, який став символом вшанування Дмитра Коцюбайла та всіх добровольців, які брали участь у війні з Росією.

Аліна Михайлова створила петицію на сайті президента України. Вона запропонувала створити на Аскольдовій Могилі національний Пантеон Героїв України. Ця ініциатива дуже швидко набрала потрібну кількість голосів, а президент висловив рішучу згоду та доповнив, що далі проєктом буде займатися Мінкульт спільно з Кабінетом Міністрів та КМВА.

Варто зазначити, що петиція визначає Пантеон Героїв України як місце священного згуртування та вшанування пам'яті українського народу. Цей меморіальний комплекс призначений для проведення урочистих поховань та встановлення пам'ятних споруд для відзначення видатних історичних особистостей України: лідерів національно-визвольних змагань, військових керівників, та героїчних осіб, які відзначилися у боротьбі за незалежність України.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Крім того, на початку березня 2024 року стало відомо, що КМДА на засіданні ухвалила рішення про облаштування земельної ділянки площею 0,17 га на Сквер імені Дмитра Коцюбайла. Мова йде про землю, яка розташована на вулиці Миколи Гайцана, 12/14, що у Печерському районі Києва. 

Теги:
Статті
Новини
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Київ, атака РФ 07.02.24
6 березня, 2024 середа
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки РФ 7 лютого
Соловій і Єфросиніна
6 березня, 2024 середа
"Розмивала кордони між Україною і Росією": Соловій заявила, що на руках Єфросиніної кров українців
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
7 березня, 2024 четвер
Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції в Одесі, - CNN
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.07
    Купівля 38.07
    Продаж 38.58
  • EUR
    Купівля 41.35
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 березня
12:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Байден vs Трамп: виживе тільки один
12:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
11:56
Олексій Навальний
ЄС планує нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg
11:52
Дональд Туск
"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві
11:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня
11:43
РФ ударила керованими авіабомбами по Вовчанську: є загибла й поранена
11:43
Ексклюзив
Сухопутні війська ЗСУ
"Легко не буде": голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко припустив, скільки ще триватимуть інтенсивні бойові дії
11:32
відключення електроенергії
В Україні через похолодання зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 7 березня
11:19
Федоров: ворог на ТОТ патрулює вулиці дронами та призначає гауляйтерами відставних військових із РФ замість місцевих колаборантів
11:15
Збір на "крилату зброю" для захисників
11:10
Фінляндія
Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні, - посол
11:07
Оновлено
Зеленський та Міцотакіс
"Путін нехтує будь-якими нормами": представники ЄС і США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту туди Зеленського та прем'єра Греції
11:02
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Зброярку фільму з Болдвіном визнали винною у вбивстві українки Гатчінс
10:49
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Є передчуття, що фронт рухатиметься на захід, бо фортифікації не готові, а ворог підсилює резерви, - майор запасу НГУ Гетьман
10:37
Олександр Куницький
Розслідування "Схем": пов'язана з нардепом-"слугою" Куницьким фірма постачала обладнання до РФ і окупованого Криму
10:29
Ван Ї
Китай заявив, що підтримає будь-яку "мирну" конференцію, яку визнають Україна і РФ
10:17
навчання з протидії ДРГ
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
10:12
Готувала ракетний удар РФ по Одесі: СБУ затримала підозрювану
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Реформа міністерств: ліквідація чи об'єднання?
10:02
Канада, монета
Канада випустила срібну монету у формі української писанки
09:59
Дональд Трамп
"Будь-де, будь-коли": Трамп викликав Байдена на дебати
09:52
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції в Одесі, - CNN
09:51
Ексклюзив
FPV-дрони
"Перебуваємо в активній обороні": у батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" назвали співвідношення FPV-дронів у ЗСУ і РФ
09:48
погода
Лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень
09:28
Наталія Гуменюк
Гуменюк розповіла, яких систем ППО потребує Одеса, щоб збивати російську балістику
09:14
напади на журналістів
В Азербайджані затримали 9 журналістів, пов'язаних із незалежним ЗМІ, та трьох політичних активістів
09:03
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Спецслужби Литви припустили, скільки Росія зможе воювати проти України з поточною інтенсивністю наступу
08:21
Обстріл Харківщини
Росіяни вночі вдарили по навчальному закладу ДСНС на Харківщині
08:11
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
Кірбі про допомогу Україні: шукаємо можливості в уряду, але ніщо не замінить схвалення фінансування Конгресом
08:02
OPINION
Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий
Хто мав би сидіти поруч із Зеленською під час промови Байдена
08:00
Дін Філліпс
Конгресмен-демократ Філліпс оголосив про припинення участі у праймеріз
07:51
Інфографіка
Російська техніка
Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів, 51 бронемашину та 17 танків
07:21
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни
07:11
Оновлено
безпілотник, дрон
Росія заявила вночі про збиття безпілотників над трьома областями
07:01
На фото діти з України
Працевлаштованих українських біженців у Нідерландах зобов'яжуть сплачувати по €350
07:00
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/8 фіналу
06:39
Вибухають у руках: на Харківщині мер міста попередив про розкидані по вулицях небезпечні пристрої
06:24
Партизани здійснили диверсію у Московській області
"Зупинити військові поставки": партизани провели диверсію на залізниці в Московській області
05:59
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Можливість України перехопити ініціативу на полі бою залежить від допомоги Заходу, - ISW
05:35
Мая Санду
Франція та Молдова готують пакт про оборонну співпрацю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV