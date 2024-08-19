Перший віцеспікер Корнієнко розповів, які законопроєкти стоять на порядку денному у Раді
Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт №8371, який забороняє діяльність УПЦ (МП), стоїть на порядку денному у ВР
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Дійсно, на порядку денному одним з перших стоїть законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій. Фактично цей законопроєкт у народі називається "про заборону московської церкви" чи "зв'язків з Москвою для церков", - заявив Корнієнко.
За його словами, відповідний проєкт важливо підтримати, оскільки він викликає дискусію у суспільстві.
Перший віцеспікер поділився, що у Верховній Раді є низка законодавчих ініціатив від президента України Володимира Зеленського, які пов'язані з військовими.
"Це законопроєкт, який буде гарантувати весь соціальний захист, виплати й права для наших військових, які здійснюють операції на території країни-агресора. Також це питання позбавлення нагород та державних звань для тих, хто є зрадником України", - каже Корнієнко.
Крім цього, ще два важливих законопроєкти - це є ратифікація Римського статуту й проєкт, який полягає у тому, щоб іноземці, які захищають Україну, могли швидше отримати громадянство нашої країни.
"Ми знаємо, що це дуже велика кількість хлопців і дівчат з Білорусі, Росії, Грузії та інших країн. Вони теж цілком заслужили бути громадянами України, адже два роки проливають свою кров за Україну", - наголосив Корнієнко.
Водночас Верховна Рада займається ратифікаціями, які за словами нардепа, допомагають наповнювати бюджет, зокрема, договорами з Південною Кореєю.
- 17 серпня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.
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