"Питання в тому, хто задає тон цьому поколінню": історик Грицак розповів про тяглість традицій, які заважають модернізації українців

Про це розповів історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Еспресо в етері спецпроєкту до Дня Незалежності "Світлі люди у темні часи".

"Скажу таке, що знову може не сподобатись. Особливо це не подобається людям мого покоління. Єдиний спосіб - дочекатись, поки ми вимремо. Покоління формується з набором цінностей й переважно у підлітковому віці", - відповів Грицак на запитання, як можна виростити інше покоління, коли батьки є доволі пострадянськими у своїх поглядах.

Історик вважає, що сформовані у підлітковому віці погляди не змінюються протягом життя.

"Ми маємо набір цінностей, які у нас сформувалися у підлітковому віці, умовно кажучи, у 1970-1980 рр. Це не були погані роки. Вони були поганими в економічному плані, але саме тоді Україна відкривалась, були відчуття, що Радянський Союз розвалюється. Також у цей час виникає певна польська солідарність, вона проявлялась в фільмах, музиці й так далі. Це нам дало хвилю оптимізму. Ми є поколінням соціальних оптимістів", - сказав він.

Грицак зауважив: падіння російської культури, яка для дуже багатьох людей зі сходу України була єдиною, стала трагедією.

Тому зараз, за словами історика, важливо працювати з підлітками, аби виростити покоління без тяглості традицій та цінностей, які можуть заважати модернізації.

"Дуже важливо те, що вони в цей час відчують, що вони будуть відчувати. Звичайно, це не тільки від інституцій залежить, а й від того, що буде відбуватися навколо: яка буде погода, буде мир чи війна, якою буде економічна ситуація. Але саме на це треба звернути найбільшу увагу. Це я зараз говорю як історик, який вважає, що покоління є одним із ключових категорій історії. На рівні з націями чи з класом покоління також є тією групою, можливо найбільш важливою, яка формує майбутнє", - пояснив професор УКУ.

Історик вважає, що у формуванні покоління важливі ті, "хто задає йому тон": ким найбільше захоплюються й найбільше слухають.

"Звичайно, будуть і злочинці, і ґвалтівники у цьому поколінні - це ж нормально. Питання полягає у тому, хто задає тон цьому поколінню. Я вважаю, що, може, для вашого покоління такою людиною є Жадан, припускаю, якого найбільше слухають. Дуже важливо, хто є той, кого найбільше слухають, ким найбільше захоплюються. Це є ключовим. Мають бути структури, де це формується, умовно кажучи, "солевиробництва". Тому що ці люди задають тон поколінню", - сказав Грицак.