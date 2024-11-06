Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Відповідний протокол підписали директор Корейського агентства з міжнародного співробітництва в Україні Текин Лі, міністр освіти і науки Оксен Лісовий та голова КОДА Руслан Кравченко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбудову фінансуватиме уряд Південної Кореї – йдеться про $14,9 млн. Міжнародні партнери контролюватимуть також увесь процес.

В КОВА повідомили, що площа нового корпусу становитиме 7,9 тис. м².

"Тут будуть розміщені навчальні, виробничі, адміністративні приміщення, бібліотека, актова зала, спортзал, укриття. У відбудованому ліцеї загалом зможуть навчатися 1200 здобувачів, 400 з них – за програмами перепідготовки для дорослого населення", - йдеться у повідомленні.