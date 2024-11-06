Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти
Південна Корея допоможе відновити корпус професійного ліцею на Київщині, який російські окупанти зруйнували у 2022 році
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Відповідний протокол підписали директор Корейського агентства з міжнародного співробітництва в Україні Текин Лі, міністр освіти і науки Оксен Лісовий та голова КОДА Руслан Кравченко", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відбудову фінансуватиме уряд Південної Кореї – йдеться про $14,9 млн. Міжнародні партнери контролюватимуть також увесь процес.
В КОВА повідомили, що площа нового корпусу становитиме 7,9 тис. м².
"Тут будуть розміщені навчальні, виробничі, адміністративні приміщення, бібліотека, актова зала, спортзал, укриття. У відбудованому ліцеї загалом зможуть навчатися 1200 здобувачів, 400 з них – за програмами перепідготовки для дорослого населення", - йдеться у повідомленні.
- Міжнародні партнери зголосилися відбудувати 11 пошкоджених обстрілами навчальних закладів, зокрема на Львівщині та Хмельниччині.
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