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Ексклюзив

"Політично цинічно": нардеп Осадчук про ухвалення рішення Кабміну про 70 тис. грн для військових на тлі закону про мобілізацію

13 квітня, 2024 субота
11:44
Суспільство

Народний депутат України Андрій Осадчук розповів про рішення Кабінету міністрів про додаткові виплати на тлі закону про мобілізацію, а також ініціативи щодо покарань за ухилення від мобілізації

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Якось кумедно вийшло, що вчора на фактично перший день ухвалення Верховною Радою України пакету по мобілізації Кабінет міністр ухвалив рішення про додаткові 70 тис. грн, які будуть виплачуватися. Це трошечки політично цинічно, бо це те про, що говорили депутати й те, що мало б бути в законі, але так виглядає, що команда президента України вирішила поділити сфери відповідальності, тобто більш такі токсичні й складні рішення ухвалює Верховна Рада, більш позитивні, напевно, буде надалі ухвалювати Кабінет міністрів або РНБО з Офісом президента. Тобто меседж мій такий, що система мотивації зараз покращується, вона вже змінилася, але цього ще мало", - заявив нардеп.

За його словами, йшла паралельна дискусія від Кабміну про збільшення покарань щодо ухилення від мобілізації. Ініціатива зареєстрована ще в грудні 2023 року, проте профільний Комітет розглянув його лише минулого тижня.

"Там була дуже цікава розмова, бо всі залучені, як з боку Комітету незалежно від партійної належності, так і представники Генштабу, які в нас були, визнали, що це звичайно маячня - все, що там написано, а там власне пропонувалися якісь абсолютно неадекватні покарання, там автори подописувалися до того, що на юросіб можна накладати штрафи, щось до 204 тисяч грн - такого в українському адміністративному і кримінальному законодавстві взагалі немає, там пропонувалось ув'язнення за відмову проходження ВЛК до 5 років", - розповів Осадчук.

Народний депутат пояснив, що Комітет відхилив цей законопроєкт і підготував нову редакцію, проте 12 квітня Верховна Рада вже підтримала його у першому читанні, бо так йдеться в регламенті: "На цей час вже є рішення профільного Комітету, яке повністю це все скасовує, тому до другого читання, до фінального голосування, текст буде абсолютно інший - штрафи будуть рази у чотири менші, а тему кримінальної відповідальності ми відхиляємо і терміну за відмову проходження ВЛК не буде".

  • Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.
  • У п'ятницю уряд України встановив доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. 
Теги:
Верховна Рада
Кабмін
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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