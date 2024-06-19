Правозахисниця Денісова пояснила, як відтермінувати мобілізацію, якщо необхідно доглядати за близькими

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"З травня цього року право на відстрочку отримують на підставі наявності хворих членів родини 9 категорій військовослужбовців. Хто саме? - Це ті, які доглядають, виховую важкохворою дитину, яка не визнала особою, або дитиною з інвалідністю, або утримують повнолітню дитину віком понад 18 років з інвалідністю І чи ІІ групи, мають дружину або чоловіка з інвалідністю І-ІІ групи й за певних умов ІІІ групи теж можуть отримати таку відстрочку, якщо вони утримують непрацездатну особу", - пояснила Денісова.

Правозахисниця наголосила, що є три категорії підстави для відстрочки по догляду за членами родини, серед яких особи:

які постійно доглядають хворих близьких, дружину, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду.

які мають одного з батьків - своїх чи дружини/чоловіка з інвалідністю І-ІІ групи. При цьому треба мати на увазі, що особа з інвалідністю сама визначає, хто саме з військовозобов'язаних буде її доглядати.

члени родини другого рівня спорідненості, що доглядають за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи - це рідні брати та сестри, баба, дід, онуки. У разі відсутності другої такої групи спорідненості може бути третя. Тобто неповнолітні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.

Таку заяву можна подати в паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов’язаного, резервіста. До заяви військовозобов’язаного, який здійснює догляд, треба також додати письмову заяву особи, яка потребує догляду. Вона подається в довільній формі, але в ній обов’язково необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків та підтвердити відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника.

Крім зазначених заяв призовнику необхідно подати документи, які підтверджують родинні зв’язки, документи про інвалідність особи, яка потребує догляду, а також акт про встановлення факту здійснення особою догляду та інші документи, зазначені у вказаному порядку.

Після перевірки документів та зазначених у заявах фактів ТЦК та СП приймає відповідне рішення.