Правозахисниця Денісова пояснила, як відтермінувати мобілізацію, якщо необхідно доглядати за близькими
Очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, хто може мати відтермінування від мобілізації по догляду близькими та які документи необхідно подати
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"З травня цього року право на відстрочку отримують на підставі наявності хворих членів родини 9 категорій військовослужбовців. Хто саме? - Це ті, які доглядають, виховую важкохворою дитину, яка не визнала особою, або дитиною з інвалідністю, або утримують повнолітню дитину віком понад 18 років з інвалідністю І чи ІІ групи, мають дружину або чоловіка з інвалідністю І-ІІ групи й за певних умов ІІІ групи теж можуть отримати таку відстрочку, якщо вони утримують непрацездатну особу", - пояснила Денісова.
Правозахисниця наголосила, що є три категорії підстави для відстрочки по догляду за членами родини, серед яких особи:
- які постійно доглядають хворих близьких, дружину, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду.
- які мають одного з батьків - своїх чи дружини/чоловіка з інвалідністю І-ІІ групи. При цьому треба мати на увазі, що особа з інвалідністю сама визначає, хто саме з військовозобов'язаних буде її доглядати.
- члени родини другого рівня спорідненості, що доглядають за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи - це рідні брати та сестри, баба, дід, онуки. У разі відсутності другої такої групи спорідненості може бути третя. Тобто неповнолітні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.
Таку заяву можна подати в паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов’язаного, резервіста. До заяви військовозобов’язаного, який здійснює догляд, треба також додати письмову заяву особи, яка потребує догляду. Вона подається в довільній формі, але в ній обов’язково необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків та підтвердити відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника.
Крім зазначених заяв призовнику необхідно подати документи, які підтверджують родинні зв’язки, документи про інвалідність особи, яка потребує догляду, а також акт про встановлення факту здійснення особою догляду та інші документи, зазначені у вказаному порядку.
Після перевірки документів та зазначених у заявах фактів ТЦК та СП приймає відповідне рішення.
- Нагадаємо, 13 червня Кабмін схвалив зміни щодо відстрочки чоловіків, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи.
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