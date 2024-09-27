Продуктові набори на понад 105 млн грн: благодійний фонд Food for Ukraine підтримує вразливі категорії українців

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Пенсіонерка пані Наталя працювала на заводі з виготовлення генераторів і має за плечима 55 років трудового стажу. Втім, за її словами, пенсії на життя не вистачає. Подібна ситуація склалася у багатьох літніх людей в Україні. Таким, як пані Наталя, фонд Food for Ukraine роздає пакуночки з предметами першої потреби.

"Дуже багато людей, які не можуть собі дозволити купити те, що вони хочуть. Ну, хоча б те, що необхідне, що без нього ніяк. Це дуже добре, що допомагають", – розповіла журналістам пенсіонерка, вимушена переселенка Марія.

Економістці пані Наталі зараз 76 років. Колись вона вчила своє підприємство економити, сьогодні ж вимушена економити сама. Влітку її спіткало горе - у боях за Україну на Донеччині загинув її син.

"І продуктами, і морально, й матеріально допомагають. Але найголовніше – щоб залишилися живими наші хлопці", – прокоментувала жінка підтримку від благодійного фонду.

З початку повномасштабної війни сотні українських родин залишилися без даху над головою або ж були змушені покинути власні домівки. Щоб надати їм необхідну допомогу, у Литві створили фонд Food for Ukraine, засновником якого є бенефіціар мережі NOVUS Раймондас Туменас. Волонтерські набори від фонду стали постійною традицією, щоб не залишати незахищені верстви населення з проблемами сам на сам. Особливу увагу Food for Ukraine приділяє сім'ям із дітьми, які наразі переживають фінансову скруту.

"Це дуже підтримує родини в сьогоднішніх реаліях, тому що продукти стають дорожчими, а зарплати не зростають. Оскільки я мама в декреті, 860 грн від держави – не дуже відчутна підтримка", – розповіла Еспресо пані Яна.

Благодійна ініціатива стала опорою для багатьох українців. Адже з товарами першої потреби люди отримали ще й упевненість у завтрашньому дні.

"Сьогодні були у Дніпровському районі міста Києва, де зібралися люди, які особливо потребують нашої допомоги. Ми, фонд Food for Ukraine, роздали продуктові набори, щоб їм було легше вижити в цей період страшних бомбардувань, нестачі грошей, смертей близьких людей. Це важливо - підтримувати стійкість духу людей у ​​цю скрутну хвилину", – висловився керівник БФ Food for Ukraine Неріюс Удренас.

Більш ніж за 2 роки діяльності благодійний фонд Food for Ukraine передав 107 вантажівок з якісними продуктами на суму понад 105 млн грн.

"Фонд Food for Ukraine, мережа Novus, наші партнери та донори докладають значних зусиль для підтримки українців у цей складний час. Продовольчу підтримку вже отримали сотні тисяч громадян. Хочу висловити щиру подяку всім, хто долучився до цієї важливої справи: донорам, волонтерам та соціальним працівникам. Ваш внесок є неоціненним для тих, хто потребує допомоги", - сказав бенефіціар БФ Food for Ukraine та мережі NOVUS Раймондас Туменас.

На цьому благодійники не збираються зупинятися. Машини з допомогою продовжують регулярно перетинати кордон, щоб узимку українці мали набори з усім необхідним.