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Ексклюзив

П'ять порад безпеки, як не потрапити до сучасного рабства: розповідає менеджерка проєктів із протидії торгівлі людьми

Ірена Моляр
2 грудня, 2024 понедiлок
09:00
Суспільство

Наталія Голинська, менеджерка проєктів із протидії торгівлі людьми Міжнародного благодійного фонду "Карітас України", зазначила, що під час війни випадків сучасного рабства є дуже багато як на окупованих територіях України, так і за кордоном

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Випадки сучасного рабства в Україні траплялися і до війни, і відбуваються зараз. Сучасні форми рабства прирівнюються до торгівлі людьми – коли людей тримають у підневільному стані, експлуатують, змушують працювати, поводяться як з рабами, порушуючи всі права людини. Під час війни таких випадків є дуже багато як на окупованих територіях, так, на жаль, українців використовують як рабську силу і за кордоном. Я б порадила нашим людям, які виїжджають за межі України, дотримуватися елементарних п'яти порад безпеки. Перше – нікому не віддати свої документи, мати копії цих документів, зберегти їх у хмарному сховищі, бо в разі втрати, можна відновити", - зауважила Наталія Голинська.

За її словами, друга порада – подбати про безпечний переїзд та транспорт, бо інколи люди довіряють попутникам, сідають в автівки до незнайомців і можуть потім опинитися невідомо де.

"Наступна порада – мати максимум інформації про те місце, куди їде людина, тобто знати точну адресу, вулицю, аби ці дані залишити рідним в Україні. Четвертий маркер безпеки – інформація і спілкування, тут йдеться про контакти посольств чи консульств України в тій країні, до якої людина прямує. Також мати контакти поліції, щоб в разі чогось можна було зателефонувати. Бо не у всіх країнах світу однаковий номер телефону поліції, куди можна звернутися. І п'ята порада – не соромитися звертатися за допомогою до правоохоронних органів та інших організацій громадянського суспільства, якщо щось недобре відбувається і людина відчуває порушення своїх прав", - підкреслила менеджерка проєктів із протидії торгівлі людьми.

Голинська додала, що українцям, які зазнали того чи іншого виду насильства треба  не соромитися звертатися до державних та недержавних структур, наприклад, як Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", щоб отримати психологічну, матеріальну та юридичну фахову допомогу.

  • Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація з міграції в Україні (МОМ) запустила інформаційну кампанію "Тобою скористалися", яка має на меті протидіяти торгівлі людьми.


     
Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
торгівля людьми
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