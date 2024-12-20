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Реінтеграція ветеранів: як на Вінницькій птахофабриці МХП захисники повертаються до цивільного життя

Юлія Юліна
20 грудня, 2024 п'ятниця
17:53
Суспільство

Завдяки програмі індивідуального супроводу та комплексної підтримки "МХП Поруч" усе більше ветеранів російсько-української війни успішно проходять шлях реінтеграції та професійної адаптації після повернення з фронту

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Своїм досвідом повернення до цивільного життя з журналістами поділилася ветеранка, старша інспекторка з контролю якості продукції Вінницької птахофабрики Марія Войтенко. Жінка мріяла закінчити військову академію в Одесі, натомість підписала контракт на службу в ЗСУ. Марія зазначає, що служба в армії була її мрією ще з дитинства. Однак вона не очікувала, що служити доведеться з кулеметом.

На той час Марія була однією з небагатьох жінок-кулеметниць в Україні. Її навичкам заздрили навіть досвідчені військові. 

"Батальйон дуже пишався мною, тому що цю зброю важко опанувати й тим паче, що це опанувала жінка. Для побратимів я була прикладом", – розповіла ветеранка.

Восени 2022 року Марія повернулася додому, до своїх рідних.

"Командир батальйону вже не хотів залучати туди жінок, тому що це були важкі бої та втрати були дуже великі, й він тоді вирішив, що потрібно жінок відправляти в тил, а тим паче тих, у кого були діти", – пригадує ветеранка.

Марія зізнається, що повернутись із війська у тил було складно.

"Коли я повернулася у жовтні додому, для мене спочатку було тиждень-два -– нормально, а тоді я стала замикатися в собі, тому що додзвонитися не можу, не знаю, що з моїми побратимами та що відбувається там. Біля батьків, біля дитини – це був для мене інший світ", – розповідає ветеранка.

Відтак Марія вирішила працевлаштуватися на Вінницьку птахофабрику компанії МХП. За її словами, робота для неї - це велика відповідальність і водночас радість.

"Тут я можу розвиватися, тут є мої колеги, які мене підтримують. Ми одне одному допомагаємо. Це моя маленька сім'я, тому мені дуже подобається сюди приходити. Таким чином я відволікаюся і стараюся рухатись далі", – поділилася ветеранка.

Керівниця відділу контролю якості Вінницької птахофабрики Анастасія Хрін зазначає, що Марія Войтенко досить швидко влилась у колектив.

"Колеги описують її як життєрадісну людину, яка підтримує настрій у команді. Вона хотіла професійного розвитку й була відкрита до всього нового, тому адаптація для неї пройшла дуже швидко", - розповіла Анастасія Хрін.

Для системної та комплексної підтримки компанія МХП однією з перших в Україні запустила програму реінтеграції ветеранів "МХП Поруч". Марія отримала можливість медичного, психологічного та правового супроводу, а найближчим часом планує разом із дитиною відвідати арттерапію. 

На цьому ж підприємстві працює і ветеран Віктор Майоров – зараз фахівець з адміністрування. На Вінницькій птахофабриці чоловік працював ще до повномасштабної війни, але після повернення зі служби спеціально для нього створили нову посаду.

"Мене мобілізували у 2023 році, я пішов служити в 46-ту окрему аеромобільну бригаду. Там я був спочатку штурмовиком, потім випала нагода вивчитися на оператора БПЛА, коригування артилерії", – розповів чоловік.

Восени минулого року у Запорізькій області Віктор підірвався на ворожій міні та втратив ногу. Після двох серйозних операцій ветеран вправно ходить на протезі, тому повернувся до роботи на Вінницькій птахофабриці. В межах програми «МХП Поруч» Віктора постійно підтримувала компанія та колеги: коли він був на фронті, за ним зберігалося робоче місце та заробітна плата, йому допомагали зі спорядженням. 

"Звичайно, я хотів працювати, але думав, що в мене не вийде, адже я не маю кінцівки. Мені запропонували краще місце, сидячу роботу. Я дуже зрадів, що маю змогу працювати", – розповів ветеран журналістам.

Його колега,  інженер-будівельник Вінницької птахофабрики Дмитро Максимчук зазначає, що Віктор досить швидко адаптувався на новому місці. Для нього створили індивідуальний план розвитку, відповідно до якого чоловік навчається нового.

Віктор каже, що спершу втратив надію повернутись до звичної роботи. Але завдяки МХП і надалі може працювати в улюбленому колективі.

"Під час лікування сидів удома, але це було дуже важко. Хочеться бути в соціумі. На роботі легше, коли ти серед людей, отримуєш заробітну платню й почуваєшся повноцінною людиною", – поділився ветеран.

Восени 2023 року в межах програми "МХП Поруч" розпочав роботу Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, координатори та експерти якого безпосередньо спілкуються із захисниками та їхніми родинами. Для ветеранів після повернення зі служби МХП забезпечує перевірку здоров’я, лікування та реабілітацію, а також соціальну, психологічну та юридичну підтримку, допомагає з перенавчанням та адаптацією, за потреби створює нове робоче місце.

Нині понад 2600 працівників МХП захищають Україну на фронті. Вже 433 ветерани повернулися до роботи в компанії, для 216 з них створили нові робочі місця. До того ж ще 115 ветеранів прийшли працювати після демобілізації. З перших днів великої війни компанія робить усе можливе, аби підтримати наших захисників на шляху відновлення та реінтеграції.

Теги:
Відео
Новини
Україна
Війна з Росією
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