"Ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає": МЗС України закликало Орбана припинити спекуляції

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує". Речник підкреслив, що "пропозиції" Будапешта є "піаром угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром".

"Для чого вони це роблять? Мабуть, із якихось своїх внутрішньополітичних міркувань. Ніяких реалістичних пропозицій немає на столі переговорів", – продовжив Тихий.

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Речник підкреслив, що Київ неодноразово просив угорську сторону припинити маніпулювати на темі війни, "смертей людей і свята Різдва Христового" як публічно, так і непублічно.

"Це просто цинічна маніпуляція, на нашу думку", - наголосив він.