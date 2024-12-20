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"Ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає": МЗС України закликало Орбана припинити спекуляції

Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
18:34
Світ Віктор Орбан

Міністерство закордонних справ України закликало премʼєр-міністра Орбана припинити маніпуляції на тему війни, заявивши, що "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає"

Зміст

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує". Речник підкреслив, що "пропозиції" Будапешта є "піаром угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром".

"Для чого вони це роблять? Мабуть, із якихось своїх внутрішньополітичних міркувань. Ніяких реалістичних пропозицій немає на столі переговорів", – продовжив Тихий.

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Речник підкреслив, що Київ неодноразово просив угорську сторону припинити маніпулювати на темі війни, "смертей людей і свята Різдва Христового" як публічно, так і непублічно.

"Це просто цинічна маніпуляція, на нашу думку", - наголосив він.

  • 11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову: "сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву".
  • Тоді ж Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими. Україна у відповідь закликала"припинити аморальні маніпуляції".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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