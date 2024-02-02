"Російськомовні бійці в окопах": Кремінь прокоментував аргумент тих, хто не хоче переходити на українську
Українська мова є обов'язковою у ЗСУ на офіційному рівні. Проте у приватному спілкуванні, приміром, за кавою, бійці можуть послуговуватися недержавною мовою
Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю "Освіторії".
"Українська мова є обов'язковою у Збройних Силах України. Так само, як і в освіті, культурі, на телебаченні. Для мене прикладом є, скажімо, захисники Азовсталі, які вели трансляцію з облоги українською та англійською мовами", - сказав він.
За його оцінками, української нині значно більше на фронті, ніж кілька років тому.
"Сила України сьогодні дорівнює силі Збройних Сил України, тому будь-які спроби спекулювати на мові й сіяти сумніви в незламності нашого війська несуть загрозу національній безпеці", - наголосив Кремінь.
Він зазначив, що ніхто не забороняє бійцям у приватному спілкуванні послуговуватися недержавною мовою.
"За кавою можна спілкуватися будь-якою мовою, проте українська — мова головнокомандувача, мова командирів бригад та підрозділів, мова кожного військового, який для себе прийняв рішення і захищає Українську державу, своїх дітей, свою мову та українське майбутнє", - резюмував Уповноважений.
- У листопаді 2023 року екснардепка Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.
- Водночас Кремінь сказав, що за 10 місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення закону про державну мову в ЗСУ.
- Наприкінці січня 2024 року Кремінь повідомив, що в Україні відкриють мовні курси для військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе