"Російськомовні бійці в окопах": Кремінь прокоментував аргумент тих, хто не хоче переходити на українську

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю "Освіторії".

"Українська мова є обов'язковою у Збройних Силах України. Так само, як і в освіті, культурі, на телебаченні. Для мене прикладом є, скажімо, захисники Азовсталі, які вели трансляцію з облоги українською та англійською мовами", - сказав він.

За його оцінками, української нині значно більше на фронті, ніж кілька років тому.

"Сила України сьогодні дорівнює силі Збройних Сил України, тому будь-які спроби спекулювати на мові й сіяти сумніви в незламності нашого війська несуть загрозу національній безпеці", - наголосив Кремінь.

Він зазначив, що ніхто не забороняє бійцям у приватному спілкуванні послуговуватися недержавною мовою.

"За кавою можна спілкуватися будь-якою мовою, проте українська — мова головнокомандувача, мова командирів бригад та підрозділів, мова кожного військового, який для себе прийняв рішення і захищає Українську державу, своїх дітей, свою мову та українське майбутнє", - резюмував Уповноважений.