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Шахраї у TikTok: ТОП-5 способів обману

Анна Хотіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
11:51
Суспільство

Шахрайство у соціальних мережах — справжня проблема, і TikTok не став винятком. Щодня багато користувачів стикаються з різного роду обманом. Шахраї створюють все більш хитрі схеми, щоб заволодіти грошима чи особистими даними користувачів

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Крім цього окремо вони обманюють і тих користувачів, які намагаються купити собі сторінку на цій платформі. Адже бажання купити tiktok аккаунт на біржі досить логічне — так можна добре заробити та при цьому не чекати роки, щоб розкрутити сторінку. Саме для цих цілей існують сайти, які називають гарантами, адже обійти шахраїв не так просто. 

Тобто з однієї сторони чимало шахраїв у самому Тік Ток, а з іншої, якщо потрібно купити сторінку, то вибираючи посередника, також можна натрапити на шахрая. Тому завжди варто обирати перевірені платформи, як Madbid.com, які дбають про складні системи захисту користувачів. 

Фейкові конкурси та розіграші

Фейкові конкурси — одна з найпоширеніших схем шахрайства TikTok. Зловмисники створюють облікові записи, які виглядають як справжні сторінки відомих брендів або блогерів, і починають проводити розіграші призів. 

Шахраї обіцяють не просто призи, а дуже дорогі речі. При цьому умова участі може бути різною: потрібно зробити репост, надіслати особисті дані або, що найнебезпечніше, переказати невелику суму грошей для “підтвердження участі”. Як тільки користувач переказує кошти, його або блокують, або ігнорують. Тобто ні призу, ні грошей він не отримує. 

Фальшиві інвестори та легкі гроші

Ще одна популярна схема — "інвестори", які пропонують неймовірно вигідні умови для вкладення грошей. Шахраї часто використовують докази успішних інвестицій, показують скріншоти великих прибутків і навіть можуть представитися співробітниками відомих фінансових компаній. Звісно, всі їх проєкти несправжні та створені тільки на картинці, щоб виманити гроші. 

Продаж підроблених товарів чи фейкових послуг

Багато хто використовує TikTok для просування свого бізнесу, і це може здатися зручним способом для покупки товарів. Однак, деякі продавці використовують платформу для обману.

Зазвичай, ціна на товар значно нижча ніж на ринку. Тому багато хто купує товар, оплачує його, але потім нічого не отримує. 

Фейкові акаунти знаменитостей

Шахраї створюють підроблені акаунти відомих блогерів, знаменитостей або популярних тіктокерів. Вони імітують їхній контент, щоб видати себе за реальну особистість і набрати якомога більше передплатників. 

Далі схема досить проста: вони продають послугу, товари чи просять закрити якийсь збір.

Фішинг через особисті повідомлення та посилання

Один із найстаріших, але все ще популярних методів шахрайства — це фішинг. Користувач отримує повідомлення з посиланням, яке нібито веде на сторінку з призом або пропозицією. Як тільки користувач переходить за посиланням, шахраї отримують доступ до його особистих даних, паролів і навіть банківських карток. 

Правила безпеки

TikTok — це чудова платформа для спілкування, творчості та бізнесу, але важливо бути уважним та обізнаним, щоб уникнути шахрайства. Як не натрапити на шахраїв: 

  1. Не переходити за підозрілими посиланнями. 

  2. Перевіряти офіційність облікових записів. 

  3. Не передавати особисті дані незнайомим людям. 

  4. Обережно ставитись до пропозицій швидко заробити. 

  5. Завжди перевіряти відгуки та репутацію продавців. 

Якщо мова йде про покупку облікового запису, то варто обирати тільки надійних посередників (вони перевіряють сторінки, продавців та контролюють весь процес). 

Наприклад, на Madbid.com завжди діють оновлені протоколи безпеки, а тому зустріч з шахраями виключена. 

 

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фейк
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