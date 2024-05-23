Спілкування з поліцією та ТЦК: Вигівський сказав, що робити в разі порушення прав громадян
У разі вчинення поліцейськими або працівниками ТЦК протиправних дій громадяни можуть повідомити про це за номерами 102 і 112, а також за телефонами гарячих ліній
Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Інтерфакс-Україна.
"Одразу буде реакція", - сказав Вигівський.
Очільник Нацполіції нагадав, що відповідно до ч. 1 ст. 19 закону "Про Національну поліцію", в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку. Також він зазначив, що в Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі контролюють особовий склад щодо вчинення протиправних дій.
Читайте також. Закон про мобілізацію: хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних
Крім того, Вигівський наголосив, що під час перевірки документів у громадян працівниками поліції та ТЦК фото- і відеофіксація є обов'язковими.
"Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (ч. 6 ст. 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")", - сказав Вигівський.
Читайте також. Набув чинності новий закон про мобілізацію: все, що варто знати про нововведення
Вигівський додав, що перед поліцейським, які заступають на чергування, обов'язково проводять інструктаж.
"Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація", - сказав Вигівський.
- Раніше Міноборони повідомило, що представникам ТЦК під час перевірки документів можна буде показати свій статус в додатку Резерв+.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.72 Купівля 39.72Продаж 40.21
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.7
- Актуальне
- Важливе