Спілкування з поліцією та ТЦК: Вигівський сказав, що робити в разі порушення прав громадян

Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Інтерфакс-Україна.

"Одразу буде реакція", - сказав Вигівський.

Очільник Нацполіції нагадав, що відповідно до ч. 1 ст. 19 закону "Про Національну поліцію", в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку. Також він зазначив, що в Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі контролюють особовий склад щодо вчинення протиправних дій.

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Крім того, Вигівський наголосив, що під час перевірки документів у громадян працівниками поліції та ТЦК фото- і відеофіксація є обов'язковими.

"Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (ч. 6 ст. 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")", - сказав Вигівський.

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Вигівський додав, що перед поліцейським, які заступають на чергування, обов'язково проводять інструктаж.

"Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація", - сказав Вигівський.