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Стильний лижний образ: як одягнутись на зимовий відпочинок

10 січня, 2024 середа
19:20
Суспільство Лижна мода

Погода в горах перемінна, якщо ви готуєтесь до зимового відпочинку, у вашій валізі мають бути речі, в яких ви почуватиметесь комфортно, стильно та тепло

Зимовий відпочинок на лижах чи сноуборді - час, коли комфорт та стиль мають об'єднуватись. Стильний лижний образ важливий не лише для зручності під час катання, але й для створення неповторного враження на гірському курорті. У нашій статті ми розглянемо ключові елементи стильного вбрання для зимового відпочинку на лижах, поділимося порадами щодо правильного вибору одягу та аксесуарів, які не тільки додають комфорту, а й виглядають дивовижно.

Як обрати зимовий костюм або комбінезон?

Давайте разом розберемося, як створити бездоганний образ для незабутнього зимового відпочинку. Оскільки весь зимовий одяг займає багато місця, а брати декілька валіз – це не лише незручно, а ще й дорого, варто задуматися над тим, який одяг варто взяти, а що краще залишити вдома.  

Зимовий костюм має бути досить універсальним. Адже крім катання на лижах чи сноуборді, в цьому одязі ви будете гуляти по гірських містечках, відвідувати кафе та ресторани, а також відпочивати на різноманітних відкритих майданчиках. Тому, вибираючи зимовий костюм, слід звернути увагу на його функціональність. Оптимальні моделі поєднують в собі тепло та захист від холоду разом зі стильними деталями та легкістю рухів. Такий одяг дозволяє не лише відчувати себе комфортно під час активного відпочинку на снігу, але й виглядати модно та елегантно в будь-якій ситуації. Тож, звертайте увагу на такі ключові характеристики, які важливі як для спортсменів, так і для любителів активного відпочинку:

  • Є елементи, які слугують захистом від вітру та потрапляння опадів - снігозахисна спідниця, вітрозахисні коміри, щільні манжети та інше.
  • Наявність манжети з отвором для пальця дозволяє створити кращу герметизацію та забезпечити комфорт.
  • Прогумовані блискавки з подвійними бігунками не тільки швидко розстібаються, а й не піддаються замерзанню та не обмежують рухи.
  • Звертайте увагу на артикульовані коліна та рукави. Спеціальний крій, що забезпечує вільні рухи буде доречним під час виконання трюків та стрибків.
  • Чим більше регулювань по фігурі, тим краще. Спеціальні гумки, пояси та планки будуть забезпечувати комфорт та допоможуть уникнути промокання у випадку падіння.
  • Наявність світловідбивальних елементів, які стають особливо корисними у вечірній час та під час нічних спусків.

Крім того, звертайте увагу на такі показники як: водонепроникність та вітрозахист. Якісна мембрана, що не пропускає воду, забезпечує не лише ізоляцію від холоду, а й підтримує оптимальну температуру тіла в екстремальних гірських умовах.

Якщо ви шукаєте перевірений варіант спорядження, рекомендуємо приділяти увагу відомим брендам, які вже зарекомендували себе надійністю та більш класичним дизайном. Серед таких варіантів можна зазначити популярні туристичні бренди: The North Face, Northland Professional, Burton, Head, Fischer, Volkl, Spyder та інші. Обираючи їх, ви можете бути впевнені у якості та стійкості до впливу вологи та негоди.

Крім того, ви можете брати гірськоголижні костюми та комбінезони люксових брендів. В такому вбранні ви не залишитесь непоміченими та будете виглядати дуже стильно та яскраво, навіть у непогоду. Італійський Moncler, німецький Bogner, французький Christian Dior, голландський Goldbergh – мають дуже цікаві моделі спортивного одягу для гірськолижного катання. Вони будуть надати вам відчуття впевненості та елегантності, особливо якщо підкреслити його гармонійно підібраними аксесуарами.

Фото: Колаж Еспресо TV

Який ще одяг треба брати в зимові гори?

На зимовий відпочинок важливо взяти одяг, що забезпечить тепло та комфорт. Є певний список речей, без яких вам точно не обійтись на гірськолижному курорті. Це допоможе забезпечити тепло та захист від поганих погодних умов, щоб ваші пригоди були приємними та комфортними.

Шапка, шарф і рукавички

Шапка, шарф і рукавички - це важливі елементи зимового одягу, особливо у горах або під час зимових активностей. Вони виконують не лише функцію захисту від холоду, а й можуть бути стильними аксесуарами.

Шапка зберігає тепло голови, що допомагає підтримувати температуру тіла в цілому. Важливо мати шапку, яка покриває вуха, щоб уникнути переохолодження. Якщо ви будете кататися на лижах чи сноуборді, тоді вам знадобиться обов'язково шолом, під яким у вас буде шапка чи балаклава. Тому заздалегідь продумайте та оберіть модель головного убору, щоб вам було зручно кататись.

А якщо говорити про рукавички для зимових видів спорту, тоді важливо обрати водонепроникні моделі, щоб захистити руки від морозу, вологи та снігу.

Фото: Колаж Еспресо TV

Термобілизна

Термобілизна - це ще один важливий компонент зимового одягу, особливо для активних зимових видів спорту чи відпочинку в горах. Вона складається зі штанів та кофти, зазвичай виготовляється з матеріалів, які швидко сохнуть, таких як поліестер чи мікрофібра.

Термобілизна забезпечує додатковий шар ізоляції, зберігаючи тепло, а також відводить вологу від тіла, що допомагає уникнути переохолодження при активних рухах чи під час потовиділення. Цей вид одягу має тісно прилягати до тіла, що сприятиме збереженню тепла. Хоча ці атрибути залишаться непоміченими для інших людей, однак вони забезпечать ваш комфорт.

Фото: Колаж Еспресо TV (H&M, Sloobie, Goldbergh)

Окуляри для гірських лиж

Гірськолижні окуляри - це важлива частина екіпіровки та стильний аксесуар, що буде підкреслювати образ. Вони призначені для захисту очей від сонячного ультрафіолетового випромінювання, снігового блиску та вітру, що може бути особливо інтенсивним в гірських умовах.

Окуляри для гірських лиж чи сноубордингу зазвичай мають спеціальні лінзи, які зменшують яскравість сонячного світла та фільтрують шкідливе випромінювання. Вони також можуть мати оптично-конструктивні особливості, що забезпечують кращий огляд у складних гірських умовах. Гірськолижні окуляри не лише захищають очі від небезпек, але й поліпшують видимість на схилах, допомагаючи краще орієнтуватися в умовах зміни освітлення, туману чи поганих погодних умовах.

Фото: Luxury Lifestyle Magazine

Взуття

Для зимових прогулянок чи походів в гори важливо вибрати тепле, водонепроникне та зносостійке взуття з гарною антиковзною підошвою. Гарний та елегантний образ не буде завершений без відповідного взуття.

Манжети чобіт повинні бути достатньо високими, щоб запобігти проникненню снігу або вологи всередину та мати хорошу зовнішньою мембрану, яка забезпечує надійний захист. Водночас у випадку шкіряних варіантів взуття, мембрана може бути відсутньою. Тому важливо звернути увагу на якість водовідштовхувальних властивостей матеріалу, що відіграє ключову роль у захисті та збереженні комфорту під час прогулянок.

Важливо також пам'ятати, що взуття має добре підходити за розміром, щоб уникнути травм та неприємностей під час активного відпочинку в горах.

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