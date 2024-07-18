Телевізори – функціональні джерела зображення
Постійний розвиток технологій виготовлення телевізорів дає змогу з кожним роком створювати картинку дедалі кращою
Сучасні пристрої досягли абсолютно нового рівня деталізації зображення. До того ж вони здатні відображати абсолютно різний контент із тих чи інших джерел. Важливо лише визначитися з критеріями відбору та детально вивчити велику кількість технічних характеристик.
Одна з головних переваг поряд із якісною картинкою – це низьке енергоспоживання. Вибираючи телевізор, можна бути впевненим, що він витрачає мінімум електроенергії. Дизайн і зовнішнє виконання також вражає, хоча в більшості випадків це тонка панель та дві ніжки. За бажання телевізор можна кріпити на стіну за допомогою відповідних систем.
Роздільна здатність екранів
Під сучасні матриці розроблено такі варіанти дозволу:
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HD (1280×720 пікселів);
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FullHD (1440×1080 пікселів);
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UltraHD 4К (3840×2160 пікселів);
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8K (7680x4320 пікселів).
Перший варіант використовується у простих і дешевих моделях. FullHD вважається середнім рішенням під оптимальний бюджет. Роздільна здатність UltraHD 4К і 8K – це два преміальних сегменти з гарантією ідеального контрасту, освітлення та інших параметрів.
Основні параметри
Діагональ телевізорів у великому діапазоні, але популярність мають моделі 32, 43 та 55 дюймів. У сучасних моделях встановлений вигнутий екран із параметром кривизни 1000R – 1800R. Для обробки динамічної картинки використовується технологія HDR, що значно підвищує якість зображення. Майже всі телевізори доповнюються модулем Wi-Fi та технологією Smart TV, за допомогою якої можна активувати різні сервіси, а також скористатися браузером.
Виробники телевізорів
Сьогодні основними постачальниками є такі бренди:
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LG;
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Panasonic;
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Philips;
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Samsung;
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Sony;
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Toshiba;
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Xiaomi.
Поступово на ринку з'являються нові бренди, зокрема з України: Artel, Luxeon та Mystery. Кожен із них пропонує телевізори у різних бюджетних категоріях.
Переваги телевізорів LED
Майже всі матриці гарантують широкий кут огляду, особливо IPS. Інверсія кольорів відсутня практично з будь-якого кута. Мерехтіння також відсутнє, а це своєю чергою гарантує ідеальний захист для очей, вони не втомлюються. Передача кольорів із балансом білого і чорного кольору забезпечать ідеальну картинку в будь-яких обставинах.
Динамічна контрастність також має чудові параметри й характеристики. Пересічному користувачеві залишається лише детально вивчити основні параметри, а також визначитись із зовнішнім виглядом телевізора.
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