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Телевізори – функціональні джерела зображення

18 липня, 2024 четвер
18:01
Суспільство

Постійний розвиток технологій виготовлення телевізорів дає змогу з кожним роком створювати картинку дедалі кращою

Зміст

Сучасні пристрої досягли абсолютно нового рівня деталізації зображення. До того ж вони здатні відображати абсолютно різний контент із тих чи інших джерел. Важливо лише визначитися з критеріями відбору та детально вивчити велику кількість технічних характеристик.

Одна з головних переваг поряд із якісною картинкою – це низьке енергоспоживання. Вибираючи телевізор, можна бути впевненим, що він витрачає мінімум електроенергії. Дизайн і зовнішнє виконання також вражає, хоча в більшості випадків це тонка панель та дві ніжки. За бажання телевізор можна кріпити на стіну за допомогою відповідних систем.

Роздільна здатність екранів

Під сучасні матриці розроблено такі варіанти дозволу:

  • HD (1280×720 пікселів);

  • FullHD (1440×1080 пікселів);

  • UltraHD 4К (3840×2160 пікселів);

  • 8K (7680x4320 пікселів).

Перший варіант використовується у простих і дешевих моделях. FullHD вважається середнім рішенням під оптимальний бюджет. Роздільна здатність UltraHD 4К і 8K – це два преміальних сегменти з гарантією ідеального контрасту, освітлення та інших параметрів.

Основні параметри

Діагональ телевізорів у великому діапазоні, але популярність мають моделі 32, 43 та 55 дюймів. У сучасних моделях встановлений вигнутий екран із параметром кривизни 1000R – 1800R. Для обробки динамічної картинки використовується технологія HDR, що значно підвищує якість зображення. Майже всі телевізори доповнюються модулем Wi-Fi та технологією Smart TV, за допомогою якої можна активувати різні сервіси, а також скористатися браузером.

Виробники телевізорів

Сьогодні основними постачальниками є такі бренди:

  • LG;

  • Panasonic;

  • Philips;

  • Samsung;

  • Sony;

  • Toshiba;

  • Xiaomi.

Поступово на ринку з'являються нові бренди, зокрема з України: Artel, Luxeon та Mystery. Кожен із них пропонує телевізори у різних бюджетних категоріях.

Переваги телевізорів LED

Майже всі матриці гарантують широкий кут огляду, особливо IPS. Інверсія кольорів відсутня практично з будь-якого кута. Мерехтіння також відсутнє, а це своєю чергою гарантує ідеальний захист для очей, вони не втомлюються. Передача кольорів із балансом білого і чорного кольору забезпечать ідеальну картинку в будь-яких обставинах.

Динамічна контрастність також має чудові параметри й характеристики. Пересічному користувачеві залишається лише детально вивчити основні параметри, а також визначитись із зовнішнім виглядом телевізора.

Теги:
Новини
Україна
бізнес
Технології
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