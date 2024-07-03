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Тенденції тривожні, але некритичні: КМІС про сприйняття українцями рівня єдності суспільства

3 липня, 2024 середа
16:00
Суспільство Українці

Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС, зазначив, що за результатами опитування 44% респондентів вважають, що в Україні панує єдність, але водночас 15% висловили протилежну думку

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"На початку вторгнення було відчуття тотальної єдності різних верств населення у різних регіонах, але зараз частіше ми можемо бачити у тих же соціальних мережах скарги, що раніше ми були єдиними, а нині багато роз'єднаності. Ми попросили респондентів оцінити від 0 до 10, наскільки зараз єдиним є українське суспільство. І близько 44% українців вважають українське суспільство скоріше об'єднаним, хоча з них тільки 10% бачать його повністю об'єднаним. Водночас лише 15% вважають його скоріше роз'єднаним, а близько третини українців, це 35%, зазначають, що у нас в однаковій мірі є елементи об'єднаності та роз'єднаності", - прокоментував виконавчий директор КМІС.

КМІС - Сприйняття українцями рівня єдності суспільства

За його словами, результати можна інтерпретувати як позитивно, що більшість українців попри все зберігають оптимізм, так і негативно, що більшість людей відчувають певну роз'єднаність у країні.

"Тенденції є тривожними, але некритичними, і потребують уваги влади, громадянського суспільства та простих громадян. Коли ми ставили запитання, що саме на вашу думку зараз роз'єднує суспільство, то найчастіше люди говорили відповіді, які пов'язані з певними елементами справедливості або вдалих рішень влади. Люди говорили про корупцію, що владі не вистачає певної компетенції для рішень. Крім того, не всі люди однаково відчувають війну, ми ж з вами чуємо, що є мешканці прифронтових місць, люди в окопах, а є кияни або львів'яни, містяни більш спокійних населених пунктів, які не розуміють, що відбувається. На другому місці є мовне питання, але його обрали лише 15% людей. Якщо дивитися всі відповіді, то все-таки є відчуття, що у людей пече відчуття справедливості", - резюмував Антон Грушецький.

КМІС - Сприйняття українцями рівня єдності суспільства

КМІС - Сприйняття українцями рівня єдності суспільства

  • 7 червня стало відомо, що згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, щонайменше 59% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському. Проте рівень довіри поступово знижується.
Теги:
Україна
Війна з Росією
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