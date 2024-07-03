Тенденції тривожні, але некритичні: КМІС про сприйняття українцями рівня єдності суспільства
Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС, зазначив, що за результатами опитування 44% респондентів вважають, що в Україні панує єдність, але водночас 15% висловили протилежну думку
Про це він розповів у етері Еспресо.
"На початку вторгнення було відчуття тотальної єдності різних верств населення у різних регіонах, але зараз частіше ми можемо бачити у тих же соціальних мережах скарги, що раніше ми були єдиними, а нині багато роз'єднаності. Ми попросили респондентів оцінити від 0 до 10, наскільки зараз єдиним є українське суспільство. І близько 44% українців вважають українське суспільство скоріше об'єднаним, хоча з них тільки 10% бачать його повністю об'єднаним. Водночас лише 15% вважають його скоріше роз'єднаним, а близько третини українців, це 35%, зазначають, що у нас в однаковій мірі є елементи об'єднаності та роз'єднаності", - прокоментував виконавчий директор КМІС.
За його словами, результати можна інтерпретувати як позитивно, що більшість українців попри все зберігають оптимізм, так і негативно, що більшість людей відчувають певну роз'єднаність у країні.
"Тенденції є тривожними, але некритичними, і потребують уваги влади, громадянського суспільства та простих громадян. Коли ми ставили запитання, що саме на вашу думку зараз роз'єднує суспільство, то найчастіше люди говорили відповіді, які пов'язані з певними елементами справедливості або вдалих рішень влади. Люди говорили про корупцію, що владі не вистачає певної компетенції для рішень. Крім того, не всі люди однаково відчувають війну, ми ж з вами чуємо, що є мешканці прифронтових місць, люди в окопах, а є кияни або львів'яни, містяни більш спокійних населених пунктів, які не розуміють, що відбувається. На другому місці є мовне питання, але його обрали лише 15% людей. Якщо дивитися всі відповіді, то все-таки є відчуття, що у людей пече відчуття справедливості", - резюмував Антон Грушецький.
- 7 червня стало відомо, що згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, щонайменше 59% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському. Проте рівень довіри поступово знижується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.55 Купівля 40.55Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе