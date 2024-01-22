Три автомобілі 2022 року та зв'язки з Міноборони: у ДБР розповіли деталі справи Гринкевичів

Про це вона сказа у етері телеканалу "Еспресо".

“Міністерство оборони попросило визнати їх стороною, яка постраждала у даній ситуації. Слідство встановлює на сьогоднішній день можливі, так звані, тіньові і незаконні зв'язки львівського бізнесмена і його злочинного угруповання, з представниками міністерства оборони. Наразі перевіряються ті, хто міг би бути причетним до цих оборудок і в оборонному відомстві в тому числі”, - зазначила Сап’ян.

Радниця з комунікацій ДБР нагадала, що компанії бізнесмена виграли понад 20 тендерів на постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн і залучили до цього фірми, які за своїми назвами і можливостями не відповідали зазначеним стандартам.

"Тобто, в мирний час ці фірми займалися будівництвом, а в умовах воєнного стану, чомусь їм вдалося виграти замовлення від Міноборони на виробництво та зберігання одягу та білизни для ЗСУ. Очевидно, це були чималі замовлення. Також слідство встановило, що орієнтовно 6 контрактів не було виконано. Вони або поставляли за договорами товар на склади не в повному обсязі, або деякі договори взагалі не були виконані, або виконувалися із запізненням до півроку. Також аналіз документів виявив факти завищення вартості товарів", - повідомила Сап’ян.

Добре, що усі підозрювані фігуранти кримінального провадження перебуватимуть під вартою весь час досудового розслідування. Для того, щоб забезпечити відшкодування спричинених збитків, на майно Львівського бізнесмена було накладено арешти, зауважила вона.

"Було накладено арешти на транспортні засоби преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї, на рахунки компанії. Наразі арештовано дві квартири в Києві, квартира у Львові, будинок у Козині, площею майже 300 квадратних метрів, будинок у Львові, багато земельних ділянок у Львові, у Закарпатській, Київській та Львівській областях, це понад 3 га. Також накладено арешт на автомобілі, зокрема, це BMW автомобіль 2022 року випуску, Land Rover 2022 року і Mercedes 2022 року. Слідство встановило, що у більшості ці статки були набуті тоді, коли Україна вже воювала", - повідомила Сап’ян.