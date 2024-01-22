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Три автомобілі 2022 року та зв'язки з Міноборони: у ДБР розповіли деталі справи Гринкевичів

22 січня, 2024 понедiлок
18:00
Суспільство родина Гринкевичів

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян розповіла про ймовірні зв'язки Ігоря Гринкевича з представниками міністерства оборони

Про це вона сказа у етері телеканалу "Еспресо".

“Міністерство оборони попросило визнати їх стороною, яка постраждала у даній ситуації. Слідство встановлює на сьогоднішній день можливі, так звані, тіньові і незаконні зв'язки львівського бізнесмена і його злочинного угруповання, з представниками міністерства оборони. Наразі перевіряються ті, хто міг би бути причетним до цих оборудок і в оборонному відомстві в тому числі”, - зазначила Сап’ян.

Радниця з комунікацій ДБР нагадала, що компанії бізнесмена виграли понад 20 тендерів на постачання одягу для ЗСУ на  1,5 млрд грн і залучили до цього фірми, які за своїми назвами і можливостями не відповідали зазначеним стандартам. 

"Тобто, в мирний час ці фірми займалися будівництвом, а в умовах воєнного стану, чомусь їм вдалося виграти замовлення від Міноборони на виробництво та зберігання одягу та білизни для ЗСУ. Очевидно, це були чималі замовлення. Також слідство встановило, що орієнтовно 6 контрактів не було виконано. Вони або поставляли за договорами товар на склади не в повному обсязі, або деякі договори взагалі не були виконані, або виконувалися із запізненням до півроку. Також аналіз документів виявив факти завищення вартості товарів", - повідомила Сап’ян.

Добре, що усі підозрювані фігуранти кримінального провадження перебуватимуть під вартою весь час досудового розслідування. Для того, щоб забезпечити відшкодування спричинених збитків, на майно Львівського бізнесмена було накладено арешти, зауважила вона.

"Було накладено арешти на транспортні засоби преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї, на рахунки компанії. Наразі арештовано дві квартири в Києві, квартира у Львові, будинок у Козині, площею майже 300 квадратних метрів, будинок у Львові, багато земельних ділянок у Львові, у Закарпатській, Київській та Львівській областях, це понад 3 га. Також накладено арешт на автомобілі, зокрема, це BMW автомобіль 2022 року випуску, Land Rover 2022 року і Mercedes 2022 року. Слідство встановило, що у більшості ці статки були набуті тоді, коли Україна вже воювала", - повідомила Сап’ян.

  • Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

  • Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

  • Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

  • Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють в махінаціях з закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

  • Нещодавно у сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал. 

  • Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно і рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

  • АРМА знайшло в Гринкевичів та їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

    "60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

  • Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

  • 17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень

  • Напередодні ДБР оголосило у розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

  • У ДБР пояснили, чому не затримали сина Гринкевича раніше.

  • 22 січня, Державне бюро розслідувань затримало в Одесі Романа Гринкевича - одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ

Теги:
Кримінал
скандал
Міністерство оборони
корупція в Україні
ДБР
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