Ці речі мають проводити військові і не мають регламентувати цивільні: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про демобілізацію

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Як я завжди казав, демобілізація проводиться у двох випадках, коли армія перемагає або програє, коли підписується капітуляція. Однак виявляється, що у трьох випадках, якщо тривають довго бойові дії, війна розтягується на роки, то може проводитися демобілізація, але за умови якісної домобілізації людей, тобто є кому замінити по рівню класифікації та рівню підготовки тих, кого буде демобілізовано. Щодо ротацій, то теж питання стоїть, бо тут йде мова про відновлення військових цілими підрозділами, частинами, з'єднаннями. Частково це раніше робилося, частково зараз відбувається, але залежить від того, де бойові підрозділи перебувають, які там реалії та чи є можливість проводити ротації", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, добре, щоб за ці процеси відповідало військове командування, бо, якщо буде публічно озвучено, які бригади чи підрозділи будуть проходити ротації, з яких напрямків, то розуміємо, що на марші будь-яка військова частина є уразливою.

"Тому краще це довірити військовим, хай вони визначають всередині, а ми будемо знати. Все одно особовому складу будуть доводити, хто і куди переміщається, чи на відновлення, чи на заміну інших позицій наших побратимів. Ротація – надзвичайно складний процес, бо в одну мить переміщується, рухається колонами десятками, сотнями одиниць техніка, тисячі людей. Навіть на позиціях потрібно так замінити, щоб ворог не скористався нагодою і не провів якихось наступальних операцій на той момент. Тому оці речі дійсно мають проводити військові, такі речі не мають регламентувати цивільні або люди, які мають незначні знання у цьому плані", - підкреслив Іван Тимочко.